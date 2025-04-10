增加自然人憑證普及率 內政部5年內將推多元憑證政策

內政部今部務會報安排資訊服務司報告「自然人憑證多元身分識別與數位簽章應用推動計畫（115-119年）」，內政部長劉世芳表示，未來5年內推動自然人多元憑證政策，依使用需求提供不同的安全等級，也規畫將申辦流程線上化及無紙化、第三方身分查驗服務雲端化等，盼提升使用率。

內政部指出，以往民眾須親自辦理的自然人憑證，具有高安全強度的性質，大多用於網路身分識別，普及及使用率相對低於其他隨身攜帶的晶片證件，如健保卡、手機SIM卡等；我國在去年5月15日通過電子簽章法修正不得排除電子簽章適用規定後，未來數位簽章將在數位經濟、數位金融、電子商務及電子化政府等領域更加蓬勃應用，國人對高安全強度自然人憑證的數位簽章需求將會明顯增加。

內政部說明，為因應新一波數位簽章的應用浪潮及國家淨零排放政策，規畫將申辦流程線上化及無紙化、第三方身分查驗服務雲端化、系統架構導入零信任機制及演算法優化等工作。

劉世芳表示，自然人憑證為我國政府公開金鑰基礎建設的五大憑證之一，本身具有身分識別、數位簽章及資料加密三大功能，在未來5年內推動自然人多元憑證政策，依使用需求提供不同安全等級的自然人憑證，民眾都可以到全國各個戶所申辦的網路應用數位工具，期許自然人憑證普及及使用率倍增。

內政部強調，未來將積極爭取公共建設發展計畫預算，透過推廣與宣導活動及公私部門通力合作，提升全民使用意願及習慣。