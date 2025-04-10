兒童工作證提案破連署門檻 人本籲盡快入法

藝人王力宏前妻李靚蕾在公共政策網路參與平台提案「兒童工作證」制度，已通過連署門檻。人本基金會呼籲社會各界一同督促主管機關盡快建立政策，避免對兒少有風險的人接觸孩子。

人本基金會今天發布新聞稿指出，李靚蕾發起的「兒童工作證」提案，在短時間內就取得近萬人附議，突破公共政策網路參與平台的門檻，主管機關衛生福利部須回應。

人本指出，目前台灣兒少工作的各類場域，例如補習班、運動機構、社團、營隊、宗教場所等，缺乏一致的安全稽查與教育訓練機制。不適任人員資料分散於各部會資料庫，使有施虐或性侵紀錄者，仍有可能從事與兒少密切接觸的工作。

人本主張，透過「兒童工作證」制度，可整合查核機制，建置更完善的認證流程，所有會與兒少接觸的工作者，不論是否是正式聘僱關係，都經過安全背景審查與基礎訓練，取得工作證後方可上任。

李靚蕾本月2日曾與民主進步黨立委范雲、多個公民團體一同舉行記者會，呼籲大眾共同連署。講到激動處一度哽咽，直說看到這麼多新聞，覺得不能再這樣繼續下去，需要透過民意的聲量，推動制度的改變。

衛生福利部本月9日在公共政策網路參與平台回覆，將依規定在2個月內（6月3日前）完成具體回應，在此之前，也會在平台上說明研議進度。