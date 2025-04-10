掌握人工智慧應用，從容應對職場與產業挑戰 臺大「生成式AI」系列課程，現在報名享優惠

人工智慧(Artificial intelligence, AI)以驚人的速度發展，逐漸改變人們的工作與生活方式，也是推動產業數位轉型和創新變革的關鍵。面對AI數位浪潮的來襲，個人與企業要如何自我準備、找到AI應用場景，成為我們的首要任務。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

國立臺灣大學進修推廣學院將分別於114年5月16日及114年5月23日星期五首度開辦「生成式AI」系列課程，課程分為「職場協作」與「產業應用」二班，邀請國立臺灣大學工商管理系楊立偉教授親授。透過本課程，學員將學到生成式AI的運作原理與職場應用案例，深入了解各個產業發展與機遇。

楊立偉教授為國立臺灣大學工商管理學系教授、意藍資訊創辦人及總經理、國內AI 大聯盟大語言模型工作組召集人。研究專長領域為資料庫及語意分析技術、大數據及商業分析、數位行銷等，擁有近30 項數據及語意分析專利。楊教授授課生動幽默、兼具理論及實務背景，將幫助您迅速洞悉生成式AI在職場與產業的脈動。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

「生成式AI」系列課程「職場協作班」與「產業應用班」二班課程時數分別各6小時，學員無需相關技術背景，可從零開始學習。「職場協作班」將教導學員生成式AI的基本原理與技術背景，探索職場中的多元應用場景，並了解生成式AI在企業職場中的發展，以提升工作效率。「產業應用班」則是系統性地了解生成式AI的產業現況、發展趨勢與實際應用，以及AI帶來的挑戰與機會。除此之外，學員也將認識生成式AI的未來方向與潛在風險，並學習其應對方式。

「生成式AI」二班課程於指定日期前完成報名繳費者，均可享早鳥優惠價。同時報名二班課程者，將獲得額外的一千元課程折價券。更多課程訊息請捜尋【臺大推廣教育網】或洽詢(02)2362-0502。

「生成式AI與職場協作」報名網址： https://reurl.cc/xNx7qL

「生成式AI與產業應用」報名網址： https://reurl.cc/gRkD5X