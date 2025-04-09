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全民潮台灣競賽向全球徵件 林佳龍期許呈現多元樣貌

中央社／ 台北9日電

外交部「全民潮台灣」短片徵件競賽開跑，今年以「尋找台灣」為主題擴大向全球徵件。外交部長林佳龍今天表示，期望大家以不同方式表達台灣樣貌，並感嘆外交部媒宣費被全刪，此競賽得來不易。

外交部下午舉辦「『尋找台灣 #FindingTAIWAN』全球徵片競賽」記者會，由外交部長林佳龍主持，邀請本次主視覺設計師林磐聳、活動示範影片創作者「韓國夫妻」啵妮和英俊共同出席，分享創作理念。

林佳龍致詞時表示，此競賽得來不易，外交部的國際宣傳費被刪為到零，還辦得起來代表非常多人很用心、出力，此競賽也是另類免費國際宣傳。

林佳龍強調，今年是推動文化外交的時機，上半年大阪世博會有代表Tech World的「TW館」，凸顯台灣高科技發展，下半年則是故宮文物要在捷克展出，之後還將赴法國，鼓勵大家多去旅遊，在世界尋找台灣。

林佳龍也說，台灣不僅有半導體，去年台灣隊於12強棒球賽奪冠時，選手在胸口比劃出「隱形台灣」，期望大家以不同方式表達台灣樣貌，落實「人人都是外交官」理念，讓世界能看見台灣，讓台灣走向世界。

「韓國夫妻」為去年「全民潮台灣」直式影片首獎得主，這次以「我在韓國找台灣」為主題拍攝示範影片，並於記者會現場播放。

啵妮說，韓國人很喜歡台灣，但韓國人沒有發現的是，台灣比想像中的還近，更已融入日常生活，不管是珍珠奶茶、牛肉麵等「台灣味」，還有手機裡的晶片以及影視作品等台灣文化都無所不在。

林磐聳以色盲檢查表為發想，設計今年競賽的主視覺。他說，「有人不是色盲，而是心盲，這才是最可怕的事」，這世界不缺少台灣，卻被有心人給視若無睹。

外交部年度「全民潮台灣」短片徵件競賽主題訂為「#FindingTAIWAN」，並擴大向全球徵件，自即日起到8月31日止徵件，不分年齡、國籍、語言都可參與，參賽辦法參見活動網址：https://www.mofa.gov.tw/cp.aspx?n=7012

外交部 林佳龍

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