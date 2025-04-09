中製啤酒反傾銷案 台灣釀酒商協會揭產業受損

為進行「台灣釀酒商協會申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害初步調查，經濟部國貿署昨（8） 日舉行聽證。台灣釀酒商協會為本案申請人，並以支持方出席，反對方則由百威啤酒, 雪山啤酒, KIRIN Bar等中國(製) 啤酒之代表出席。。

台灣釀酒商協會：59.93% 傾銷差率已嚴重扭曲市場秩序

協會指出，中國製啤酒長期以不合理低價輸入台灣，傾銷差率高達 59.93%，每罐 330ml 啤酒售價比正常價格低近新台幣 5 元，使本土釀造啤酒面臨不公平競爭，也確實造成產業損害。

反對方辯稱「消費者口味為主」 協會反駁：無法合理說明市佔異常成長

反對方主張，啤酒屬民生消費品，消費者選擇取決於口味而非價格，並質疑反傾銷計算公式適用性，聲稱中國啤酒銷量增加係因消費者偏好清爽口感。然而，台灣釀酒商協會理事長、台灣菸酒副總曾煥昌嚴正指出，這一說法無法解釋為何唯獨中國製啤酒在2016年後市占率快速攀升，與當年中國設廠時點高度吻合，而其他本土品牌或非中國進口產品同樣推陳出新，卻只有中國產製啤酒市占幅度大幅增長，顯見反對方說詞僅是推託低價傾銷對台灣產業的損害。

台灣釀酒商協會認為，不公平的競爭主因來自於進口價格低，中國產製啤酒的代理商、經銷商有更多預算空間可以進行行銷、促銷策略，藉此提升市佔率，相關的行銷、促銷策略的空間，主要來自於削價超過40％的不當進口優勢。

從公開的台灣釀酒商協會反傾銷申請書指出，不公平的競爭，使國產啤酒產能利用率自 2021 年逐年下滑，2023 年較 2021 年減少 4.75 %， 2024 年至 9月更較 2023 年同期再下滑 14.99％。此外，國產啤酒內銷營業利益逐年下跌，2023 年較 2021 年減少 19.44％，投資報酬率亦逐年降低，現金流量由正轉負，影響台灣啤酒產業資金調度。

台灣釀酒商協會表示，台灣本土啤酒產業及其他非涉案國貨物，有充足技術和豐沛的量能提供消費者多元的選擇與消費體驗，但前提是市場必須維持公平競爭，中國（製）啤酒若以低價傾銷，將破壞台灣啤酒產業的經濟與就業，長期亦可能侵害消費者權益。

台灣釀酒商協會：中製啤酒低價策略損害產業。 圖／台灣釀酒商協會 提供

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