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執勤犬成保單孤兒 立委爭取醫療保險盼強制納保

中央社／ 台北9日電

民進黨立委吳沛憶等人今天說，寵物犬可買保險，但協助政府搜救、緝毒、檢疫等執勤犬卻被排除在外，應設計專屬保單。農業部動保司說，已提供資料給保險公司盼促成保單開發，並擬修正規則，讓所有執勤犬強制納保。

4月11日國際寵物日前夕，民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、陳培瑜、李坤城、郭昱晴、張雅琳等人，今天舉辦「汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會。

吳沛憶說，在各行政機關協助偵爆、搜救、緝毒、檢疫及巡邏的執勤犬，執行重要但風險較高的工作，也較易受傷；目前寵物可以買保險，執勤犬卻明確被排除在保險範圍外，希望農業部和金管會共同協助，能和產險公司溝通，設計屬於執勤犬的保單。

李坤城指出，據農業部統計，目前執勤犬總數約252隻，雖已規定工時、服務年限保障其權益，但仍被排除在寵物保險範圍，犬隻相關醫療需求並未獲得保障，「護國神犬」不該因其身分特殊，而成保單孤兒。

吳思瑤表示，會持續推動執勤犬納保，敦促金管會與保險公司合作，設計出專屬於執勤犬的保單，減輕相關單位的醫療支出負擔，同時要求農業部修訂「政府部門執勤犬照護管理規則」，將執勤犬強制保險納入規則。

張雅琳說，以每隻執勤犬一年新台幣6000元的頂級市售寵物保險估算，假設有300隻執勤犬，保費僅需180萬元，對政府來說負擔不重，卻能保障犬隻健康，呼籲政府儘速建立保險機制。

出席記者會的金管會保險局產險監理組專委王綺華表示，相信政府與民間合作，有助於促成執勤犬的醫療保險；如果保險公司評估風險可行、且保費可負擔，樂見這類商品開發。

農業部動保司副司長陳中興說，已跟各單位蒐集2022年到2024年間，執勤犬醫療狀況與平均金額，並將相關資料提供給保險公司，盼能促成執勤犬保單開發；未來若真有保單的話，擬修正管理規則，讓所有執勤犬都須強制納保。

保險 寵物 農業部

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