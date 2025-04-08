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台瓜咖啡交易平台啟動 可直購瓜地馬拉小農咖啡豆

中央社／ 台北8日電

國合會「影響力先行者計畫」先鋒團隊瑞保科技開發的「台瓜咖啡交易平台EIO Barn」今天正式啟動，台灣民眾可向瓜地馬拉小農直購咖啡豆，國合會秘書長黃玉霖表示，這是榮邦計畫成功的第一步。

瑞保科技下午舉行「台瓜咖啡交易平台EIO Barn」啟動記者會，瑞保科技執行長楊瑞芬、國合會秘書長黃玉霖、外交部國經司副司長林美呈以及瓜地馬拉大使館參事馬卡力（Carlos Matus）以及商界人士出席與會。

EIO Barn平台（https://eiobarn.com/）讓台灣民眾可以直接向瓜地馬拉小農購買精品咖啡豆，不需經過中盤商，且EIO Barn平台網頁上清楚記載農場名稱、處理法、種植海拔等產地履歷以及SCA杯測分數，不僅做到公平交易（Equity），也透過交易透明達到信任保障（Integrity），達到共生共榮（Oneness）的社會貢獻。

楊瑞芬致詞時表示，感謝國合會和外交部一路支持，EIOBarn平台開發過程中，她農場一個一個跑、咖啡一杯一杯喝，體認到身為創業者也期望能幫助到台灣，而參與國合會的「影響力先行者計畫」也讓她意識到，小小民眾也可以對國家外交有貢獻。

楊瑞芬說，EIO Barn平台期望藉由資訊透明化，讓民眾可以購買更精緻的咖啡豆，而每一包咖啡豆上架前都經過層層把關，要符合農產品安全處理的農民才會協約合作，讓買賣雙方都可以安心。

黃玉霖指出，外交部長林佳龍提出「榮邦計畫」，要把台灣的人才、科技、資金以及管理方法進行整合，進而開闢國際市場，讓台灣可以作為技術輸出國，EIO Barn平台是榮邦計畫成功的第一步。

黃玉霖說明，瑞保科技也擅長金融科技信貸平台信用市集，正規劃將「以物易物」概念引入咖啡貿易，瓜國小農藉土地抵押從台灣融資貸款，並以咖啡豆還款，希望台灣民眾多從EIO Barn平台下單，實現此融資計畫。

馬卡力則說，瓜地馬拉多元地形造就咖啡豆的獨特風味以及高品質，他代表瓜地馬拉民眾感謝台灣政府，而瓜地馬拉大使館也感謝國合會以及瑞保科技，提升瓜台合作的永續機會，包括強化彼此經濟連結。

咖啡豆 外交部 瓜地馬拉

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