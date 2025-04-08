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陸配須繳附喪失原籍證明 移民署：逾期除戶

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導

依兩岸條例規定，為免同時具有兩岸戶籍情形，移民署已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷定居許可和除戶。

保障合法者權益

移民署8日強調，對於在台長住久安、安居樂業、奉公守法、認同中華民國的陸籍身分者，若有文件申請的實質上困難，可向移民署反映困難處，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

針對近日有陸配收到移民署通知書，要求3個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等相關文件。陸委會主委邱垂正今天在立法院受訪表示，依現行兩岸條例規定，陸配要取得台灣的身分證，必須依規定放棄中國大陸戶籍跟身分，把證明交回移民署，才算完成整個法定程序。

3個月內須繳附證明

移民署8日中午透過新聞稿指出，目前已獲准在台定居的陸配約14萬餘人，經清查發現多數均已繳附喪失原籍證明，但有部分在台定居對象尚未繳附喪失原籍證明，經瞭解可能是因疫情或其他因素未能返回中國大陸辦理。

為避免民眾同時具有兩岸戶籍情事，移民署表示，近期已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內（3個月內）繳附相關證明文件，一切均是在法律規範下，合理依序的依法行政作為。

據瞭解，收到通知書者需於3個月內補附；逾期未補者，恐被撤銷定居許可，並通知戶政事務所撤銷台灣戶籍，但經撤銷戶籍後，若當事人原居留事由仍存在，得依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第31條第3項規定，重新申請長期居留。

避免雙重身分

因兩岸關係是以單一戶籍為有序交流之依據，移民署表示，在民國93年3月1日修正施行的兩岸條例第9條之1定有規範，要求台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，以避免雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，也是為維繫兩岸人員往來秩序的重要基礎。

移民署強調，已陸續接獲受通知對象完成繳附喪失原籍證明文件，針對部分個案，若有實際上無法克服的困難，導致無法取得喪失原籍證明文件，可向移民署反映困難處，將會同陸委會及海基會等相關機關或單位，尋求合理妥適的解決方案。

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戶籍 文件 移民署

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