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蕭副總統接見IT獎得主 盼共創立足世界關鍵品牌

中央社／ 台北8日電

副總統蕭美琴今天接見第二屆IT Matters Awards得獎人表示，得獎人的成就與貢獻是台灣IT產業不斷向上提升的重要力量。她並說，台灣應該要以信賴、品質及創新能力，作為未來在國際經濟環境立足的重要基礎，期盼與業界共同努力，建立能在世界立足且具競爭力的關鍵品牌

副總統蕭美琴上午接見第二屆IT Matters Awards獲獎代表、評審團代表暨主辦單位IMA協會，她致詞時首先代表總統賴清德歡迎本屆IT Matters Awards獲獎代表，並表達恭喜之意。

她說，每一位得獎人，都是百工百業脫穎而出的典範，無論是在雇主、人才、教育、數位轉型及社會影響力等不同類別，透過不同領域的交流及整合，都是台灣IT產業不斷向上提升的重要力量。

副總統提到，在當前國際經濟環境複雜多變的時代，資訊及科技將持續扮演關鍵角色；得獎人的成就與貢獻，除提升台灣整體影響力，更是強化國際競爭力的重要基礎，她要再次感謝所有獲獎者，也請大家繼續努力。

副總統認為，對台灣而言，建立新的價值與創立台灣品牌定位非常重要，也就是說，不再僅以價格取向布局全球，而是以信賴、品質及創新能力，作為未來在國際經濟環境立足的重要基礎。

副總統強調，政府會在政策上繼續給予業界最大的支持，做大家的後盾；而面對世界最先進的資訊與科技潮流，政府也會與時俱進，趕上世界的腳步，與業界共同努力，建立未來能在世界立足且具競爭力的關鍵品牌，「我們繼續一起加油」。

品牌 競爭力

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