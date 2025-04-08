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芥菜種會援助緬甸 首批救援物資緊急空運

中央社／ 台北8日電

緬甸3月28日發生強震已造成3500人罹難，基督教芥菜種會持續援助緬甸震災，正式取得地震災區物資運補批文，首批物資今天將透過華航緊急空運送往緬甸，將台灣的愛傳遞出去。

基督教芥菜種會發布新聞稿指出，緬甸強震後，為了恢復災後兒少家庭需要，已經緊急撥付急難救助金，包括支持在地組織緬甸華文教育服務團合作投入弱勢兒少及家庭的照顧行動，目前照顧據點提供約600戶3000人每日一餐熱食的需要。

芥菜種會也說，目前已正式取得地震災區物資運補批文，首批1噸重的物資已經裝載完成後送往倉儲地點，今天將透過華航緊急空運送往緬甸。

芥菜種會也提到，由於華航單次承運量有限，已協調後續運補計畫，總計6噸生活物資陸續送往災區，將台灣最美的愛傳遞出去。

近日瓦城（Mandalay）市區與郊區遭遇強風暴雨，不僅增加災民安置困難，也加重第一線夥伴的行動負荷，芥菜種會表示，防救災團隊也正積極辦理簽證，希望能盡快前往緬甸評估後續服務，以穩定照顧弱勢兒少的需要。

芥菜種會表示，後續將持續關注災區變化，並評估後續協助的方式，期盼社會各界持續關心與支持兒少照顧，更多資訊請見芥菜種會官網。

地震 緬甸強震 華航

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