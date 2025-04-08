宥勝涉強制猥褻昨重啟頻道 民團盼社會案例納性平課綱

藝人宥勝涉性騷，陸續被公司女員工爆出襲胸、強吻，被依強制猥褻罪起訴，最終判刑8個月，緩刑5年，且須向公庫支付2百萬元，並完成被害人處遇治療計畫。他在昨晚發布影片稱「重啟頻道」，以公益行動「重拾夢想」，網友看法兩極，有人認為即使反錯也應有改過自新機會，也有任認為他在影片中對犯行輕描淡寫。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美表示，自己雖未完整看完影片，但站在公民立場，希望做錯事的人若審慎檢討後，仍應有改過復出機會，關鍵是復出之後，應有相關防護措施，避免再有女性或兒童受害。同時，也應透過學校教育、家庭教育，強化兒童性別教育，以及對身體自主權的正確認知。

「身體自主權概念雖已列入學校課綱，但教導、落實方面仍有強化空間。」唐仙美表示，有些孩子觀念遭誤導，認為身體自主權就是「只要我願意就可以」，此概念在青春期孩子間尤其盛行，許多孩子卻因子陷入不健康的關係中，即使孩子願意，不健康、容易產生傷害的關係，就是不好的事情，應與身體自主權意識做出區別。

近年社會發生諸多藝人性騷，或涉及兒少性剝削等事件。唐仙美表示，這類社會事件，建議可納入性別教育內容中，藉真實案例，幫助孩子了解如何保護自己，不過，目前性別教育「分齡」不夠明確，因擔心孩子過早接觸案件內容，反而產生陰影，而無法將案例納入課程，建議未來強化性別教育分齡，透過不同年齡、不同課程的設計，融入案例教學，避免孩子混淆及誤解相關概念。

宥勝影片發布後，遭到網紅界撻伐。網紅「德州媽媽」在臉書發文，認為宥勝在影片中僅對頻道觀眾、相信他的人道歉，沒有向受害者道歉，且他聲稱要和全家人一起拍片復出，性犯罪往事與孩子的影片一起被討論，對孩子並非好事。網紅異色檔案也說，宥勝在影片中完全沒有自我檢討，反而像是策劃已久的形象重建行動。