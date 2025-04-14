埋設制式界標，為您守護每一寸土地

文／ 臺中市政府地政局 提供

在過去，民眾在土地鑑界後，經常會使用非制式界標，例如鋼條、木枝、噴漆等，這些標記不僅容易遺失，還可能導致與鄰地界址認定上的爭議。為了解決這個問題，政府提供制式界標，並將界樁費用納入施測費內，民眾不需額外購買，透過埋設制式界標，讓民眾可以清楚的了解土地位置，讓土地交易與使用更加安心透明。

為了確保土地所有權人的權益，內政部修正《土地複丈費及建築改良物測量費收費標準》，採取更為合理的土地複丈收費方式。新制實施至今已有一年多，不僅調整了費用計算方式，還將制式界標的費用納入施測費內，使土地所有權人不需額外支付界樁費用，提升民眾埋設制式界標的意願，減少土地糾紛的發生。

新制土地鑑界規費採「土地複丈費=基本費+施測費」，制式界標的費用也已含入施測費內。 圖／臺中市政府地政局 提供
新制土地鑑界規費採「土地複丈費=基本費+施測費」，制式界標的費用也已含入施測費內。 圖／臺中市政府地政局 提供

修正土地複丈收費方式 更透明合理
根據修正後的規定，土地複丈費用的計算方式由「基本費 + 施測費」構成，其中基本費依據土地面積大小區分級距，而施測費則依界址點數多寡計算。此外，內政部推出「土地複丈規費（鑑界、分割）服務」平台，提供民眾快速計算申請鑑界及分割的費用，並能查詢土地概略位置、鄰地關係地號等資訊，甚至能列印查詢結果作為申請附件。

然而，許多民眾在選擇欲施測的界址點時仍然感到困擾，不確定部分界址點位是否為折點或僅是直線上之節點，這不僅增加了民眾與地所承辦人員溝通的時間，也影響了申請進度。為此，臺中市政府地政局推出「直線界址有標示，鑑界選點快又順」的創新功能，結合「土地複丈規費服務」平台，讓民眾能夠更有效率地選擇必要之界址點進行施測，除了可以提升民眾申請土地複丈的便利性外，更可以節省民眾的負擔。(臺中市政府地政局廣告)

臺中市政府地政局為了讓民眾更有效率的選擇界址點，結合「土地複丈規費服務」平台推出「鑑界選點」的創新功能。 圖／臺中市政府地政局 提供
臺中市政府地政局為了讓民眾更有效率的選擇界址點，結合「土地複丈規費服務」平台推出「鑑界選點」的創新功能。 圖／臺中市政府地政局 提供

★土地複丈規費試算服務網：https://easymap.land.moi.gov.tw/BSWeb/

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