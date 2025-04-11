臺中地政數位升級！地籍謄本櫃員機讓申領更便捷

文／ 臺中市政府地政局 提供

為提升市民的地政服務體驗，臺中市政府地政局積極推動數位服務，並於中山、中正、中興、豐原及大里地政事務所設置地籍謄本櫃員機，提供民眾快速、便捷的自助申領服務。此舉不僅省去臨櫃排隊的等待時間，也讓地政服務更加符合智慧城市的發展目標。

智慧升級，謄本申領更省時
以往民眾申請地籍謄本時，需親自前往地政事務所櫃檯取號，並等待叫號後才能辦理。如今，只需透過地籍謄本櫃員機，即可快速取得第一類、第二類登記謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖謄本。操作方式簡單直覺，類似ATM提款機，短短幾分鐘內即可完成申領，大幅提升作業效率。

臺中市地籍謄本櫃員機可快速取得第一類、第二類登記謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖謄本。 圖／臺中市政府地政局 提供
臺中市地籍謄本櫃員機可快速取得第一類、第二類登記謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖謄本。 圖／臺中市政府地政局 提供

多元驗證與支付，操作簡單便利
地籍謄本櫃員機具備直覺化的操作介面，民眾可使用自然人憑證、健保卡或身分證進行身分驗證，確保申領程序安全無虞。此外，支付方式也相當彈性，可使用信用卡或悠遊卡付款，全程無需攜帶現金，使申領流程更流暢無阻。

跨縣市服務，提升使用效益
這項服務不僅限於台中市，地政局更攜手臺北市、新北市及桃園市，透過跨縣市合作，民眾可透過櫃員機申領這四市的地籍謄本，大幅擴展使用範圍。這不僅減少各地政事務所的業務負擔，也讓市民能夠更靈活運用數位科技，享受便利的跨域服務。

臺中市地籍謄本櫃員機深獲民眾肯定。 圖／臺中市政府地政局 提供
臺中市地籍謄本櫃員機深獲民眾肯定。 圖／臺中市政府地政局 提供

優化施政，提升市民滿意度
由於地籍謄本申領需求量大，傳統臨櫃申請經常需耗時等待，而地籍謄本櫃員機的設立，有效分流臨櫃申辦人潮，讓市民有更多選擇，也進一步提升整體服務滿意度，為臺中市打造更先進的地政服務模式。

推動智慧地政，讓服務更貼近民眾
臺中市政府地政局持續優化地政數位服務，透過地籍謄本櫃員機的設置，提供更高效的謄本申領方式，未來也將積極導入更多數位設施，讓市民享有更智慧、便利的地政服務。民眾若有謄本需求，不妨親自體驗這項全新服務，感受科技帶來的便利與效率！(臺中市政府地政局廣告)

相關新聞

增加自然人憑證普及率 內政部5年內將推多元憑證政策

內政部今部務會報安排資訊服務司報告「自然人憑證多元身分識別與數位簽章應用推動計畫（115-119年）」，內政部長劉世芳表...

公寓大廈管理條例滿30年 內政部研議納管寵物、充電樁

公寓大廈管理條例將滿30周年，立法院內政委員會今辦公聽會，內政部政務次長董建宏表示，本條例施行迄今將滿30周年，架構尚屬...

照片看歷史／1979年林洋港回母校台大 與學生談省政

1979年4月10日，畢業於台灣大學政治系、時任台灣省政府主席的林洋港，當天下午應台大客座教授高希均的邀請，回到他離開20多年的母校商學系及商學研究所，與學生們侃侃而談，一起討論省政。 在商學館2樓的一間教室裡，聚滿了聽講的學生，誠如高希均所說，如果林洋港以台灣省主席的身分，由台灣大學邀請到校向全校學生發表演講，那不算稀奇，倒是他以省主席身分到教室來與學生談話，才是「新聞」。

公部門重要依據 環境部預告氣候變遷風險評估作業準則

為提升各級政府應對極端天氣事件之氣候調適能力，強化氣候風險管理，環境部9日依據氣候變遷因應法第18條規定，預告「氣候變遷...

提升極端天氣調適能力 環部預告氣候變遷風險評估草案

為提升各級政府應對極端天氣事件的氣候調適能力，並強化氣候風險管理，環境部依據「氣候變遷因應法」規定，於今天預告「氣候變遷...

張學良、張大千與張群組蹭飯團 邦瀚斯台北重現轉轉會

香港邦瀚斯宣布春拍推出國民黨元老張群4件珍藏，包含首現拍場的郎世寧畫作《花鳥草蟲冊》；加上張大千1940年代避戰亂隱居青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。