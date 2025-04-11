臺中地政數位升級！地籍謄本櫃員機讓申領更便捷

為提升市民的地政服務體驗，臺中市政府地政局積極推動數位服務，並於中山、中正、中興、豐原及大里地政事務所設置地籍謄本櫃員機，提供民眾快速、便捷的自助申領服務。此舉不僅省去臨櫃排隊的等待時間，也讓地政服務更加符合智慧城市的發展目標。

智慧升級，謄本申領更省時

以往民眾申請地籍謄本時，需親自前往地政事務所櫃檯取號，並等待叫號後才能辦理。如今，只需透過地籍謄本櫃員機，即可快速取得第一類、第二類登記謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖謄本。操作方式簡單直覺，類似ATM提款機，短短幾分鐘內即可完成申領，大幅提升作業效率。

臺中市地籍謄本櫃員機可快速取得第一類、第二類登記謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖謄本。 圖／臺中市政府地政局 提供

多元驗證與支付，操作簡單便利

地籍謄本櫃員機具備直覺化的操作介面，民眾可使用自然人憑證、健保卡或身分證進行身分驗證，確保申領程序安全無虞。此外，支付方式也相當彈性，可使用信用卡或悠遊卡付款，全程無需攜帶現金，使申領流程更流暢無阻。

跨縣市服務，提升使用效益

這項服務不僅限於台中市，地政局更攜手臺北市、新北市及桃園市，透過跨縣市合作，民眾可透過櫃員機申領這四市的地籍謄本，大幅擴展使用範圍。這不僅減少各地政事務所的業務負擔，也讓市民能夠更靈活運用數位科技，享受便利的跨域服務。

臺中市地籍謄本櫃員機深獲民眾肯定。 圖／臺中市政府地政局 提供

優化施政，提升市民滿意度

由於地籍謄本申領需求量大，傳統臨櫃申請經常需耗時等待，而地籍謄本櫃員機的設立，有效分流臨櫃申辦人潮，讓市民有更多選擇，也進一步提升整體服務滿意度，為臺中市打造更先進的地政服務模式。

推動智慧地政，讓服務更貼近民眾

臺中市政府地政局持續優化地政數位服務，透過地籍謄本櫃員機的設置，提供更高效的謄本申領方式，未來也將積極導入更多數位設施，讓市民享有更智慧、便利的地政服務。民眾若有謄本需求，不妨親自體驗這項全新服務，感受科技帶來的便利與效率！(臺中市政府地政局廣告)