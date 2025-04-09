158PLUS空間資訊網年瀏覽人次突破333萬 提供最透明的中市房地資訊

文／ 臺中市政府地政局 提供

158PLUS提供多元地政便民服務，年均瀏覽量已突破333萬次。 圖／臺中市政府地政局 提供
158PLUS提供多元地政便民服務，年均瀏覽量已突破333萬次。 圖／臺中市政府地政局 提供

隨著市民對房地資訊需求的日益增加，臺中市政府地政局積極推動「158PLUS空間資訊網」，提供最即時、全面的房地資訊與地政查詢服務，讓市民透過電腦或行動裝置，搜尋「158」關鍵字，即可輕鬆獲取台中最新的房地交易資訊，是市民「巢向台中」的重要夥伴，幫助大家掌握市場趨勢，做出最佳購屋與投資決策。

隨著市民對房地資訊的需求量增加，158PLUS的年均瀏覽人次屢創新高，於113年度突破333萬人次，顯示出市民對於透明房地資訊的高度需求，也證明158PLUS在房地產市場中的重要性與實用性。

整合多元資訊，打造最完整房地參考平台
臺中市政府地政局的首要目標是讓房地資訊透明化，降低買賣雙方的資訊落差，進而促進房地交易價格的公平合理。因此，158PLUS整合了來自25個政府機關的公開資料，提供37項地政應用查詢服務、38項跨機關系統查詢，並彙整超過百餘項的地政、跨域便民、自然環境及航拍衛星等圖資服務，讓市民能夠獲得最完整的房地參考資訊。

透過這些多元且便捷的功能，市民可以輕鬆查詢房屋買賣、預售與租賃行情、學區分布、生活機能、預售屋建案，以及區域內的重大開發計畫，不論是購屋自住、置產投資，或是商業用途，都能迅速獲取關鍵資訊，幫助市民做出最明智的交易決策。

促進市場透明，助市民找到理想居所
房地市場公開透明是健全房市發展的重要基石，因此，透過158PLUS向外開放房地交易資訊，能有效減少資訊落差，使市場價格更趨合理透明，呈現中市最真實的房地市場樣貌。

市民朋友只需透過手機、平板或電腦，上網搜尋「158」關鍵字，即可查詢周邊的房地行情、市地開發計畫，或是找尋符合需求的生活圈與學區，讓購屋置產的每一步都更具信心與把握。這樣的數位化貼心服務，讓市民無需透過繁瑣的程序或專業人士，即可輕鬆獲取完整的房地資訊，提升決策效率。

展望未來，打造更智慧的房地資訊服務
158PLUS自推動以來，累計使用人次已突破2,134萬次，可見158PLUS的便利性與影響力已深受市民肯定。地政局期望未來能持續優化這項數位服務，運用AI與大數據技術，進一步提升資料的精確度與決策建議，讓市民能享受更智慧、即時、透明的房地資訊服務。

透過158PLUS空間資訊網，臺中市政府不僅成功打造了一個高效透明的房地資訊平台，更讓市民能夠安心築巢、實現置產夢想，為「巢向台中，圓夢起家」的理想提供強而有力的支持。(臺中市政府地政局廣告)

★158PLUS空間資訊網：https://lohas.taichung.gov.tw/lohas/

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