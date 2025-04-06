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「愛是我的信仰」詩人李魁賢追思會 李遠代頒總統褒揚令

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（右）代表頒贈總統褒揚令，由李魁賢兒子李斯棐代表受贈。圖／文化部提供
文化部長李遠（右）代表頒贈總統褒揚令，由李魁賢兒子李斯棐代表受贈。圖／文化部提供

詩人李魁賢於1月15日辭世，享壽87歲。文化部長李遠今日出席「愛是我的信仰－李魁賢追思紀念會」，並代表頒贈總統褒揚令，由其兒子李斯棐代表受贈。

李遠表示，李魁賢畢生從事新詩創作與翻譯，以詩這個世界共通的語言，為台灣打造一條通往世界的詩路；他推動台灣文學不懈的熱情與奉獻，將永存於台灣這片土地上。

「水來自源頭會流向出口，水要不斷地流，就會變成溪、變成河，最後變成寬闊的大海」，李斯棐追思父親時以父親曾說過的話提到，回顧父親一生熱愛藝文創作，也熱愛台灣這塊土地，憑藉著水牛的精神，承繼先人留下文化的種子不斷耕耘，希望文化能夠在台灣遍地開花。

李魁賢1937年出生於太平町（今台北市大同區涼州街），1953年就讀淡水初中時在《野風》雜誌第54期，發表第一首詩作〈櫻花〉，1956年加入紀弦主導的「現代派」，1963年出版首部詩集《靈骨塔及其他》，翌年加入笠詩社，勤奮寫詩發表。早期詩作帶有濃厚的抒情意味，後期增強批判性、諷刺性。詩作充滿對土地、人類與世界的深情，兼具本土性與世界觀。

文化部表示，李魁賢詩集《黃昏時刻》為國際詩壇所悉，2002年起三度被印度國際詩人協會提報諾貝爾文學獎，其以本土立場所寫的詩評也廣為人知，主張「詩人是天生的在野代言人」。李魁賢亦致力於翻譯德國文學，尤其對重要的德語詩人里爾克的翻譯與研究，對台灣詩壇影響深遠。

李魁賢曾任國藝會董事長，一生獲獎無數，獎項包含國家文藝獎、行政院文化獎、巫永福評論獎、吳三連獎、賴和文學獎、義大利藝術大學文學獎傑出獎、美國愛因斯坦國際學術基金會和平銅牌獎、韓國亞洲詩人貢獻獎、印度國際詩人亞洲之星獎等多項殊榮。詩作被翻譯為日本、韓國、加拿大、紐西蘭、荷蘭、南斯拉夫、羅馬尼亞、印度、希臘、美國、西班牙等多國語言。2016年創辦「淡水福爾摩莎國際詩歌節」，持續推動迄今將邁入第10年，每年邀請國內外詩人，在淡水進行國際詩歌交流。

「愛是我的信仰－李魁賢追思紀念會」現場陳列李魁賢的詩作等相關著作。圖／文化部提供
「愛是我的信仰－李魁賢追思紀念會」現場陳列李魁賢的詩作等相關著作。圖／文化部提供

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