80爸媽立院陳情 盼增虐殺兒童罪

八十位「心碎的爸媽們」將親手簽名的陳情書寄給朝野立委，呼籲政府借鑒南韓鄭仁案的經驗，設立政院級的「兒童保護辦公室」，訴求加大對施虐者的懲罰力度，主張虐殺未滿十二歲之人，處死刑或無期徒刑；若判無期徒刑，不得假釋。

國民黨立委王育敏、民進黨立委林月琴等人辦公室收到連署陳情信，信中表示，劉姓保母姊妹虐死男童的「剴剴案」震驚社會，這悲劇再度提醒大家，儘管台灣已於二○一六年簽署聯合國「兒童權利公約」，但如無有效的執行機制，悲劇會一再重演。

信中提到，南韓鄭仁案引發了南韓社會對兒童保護體系的全面反思，南韓政府在案件發生後，迅速加強了對兒童虐待案件的立法與監管力度，並在各級政府部門間建立了強化的跨機關合作機制，以快速處理兒童保護案件。

這群爸媽提出五點訴求，包含借鑒南韓鄭仁案經驗，強化兒童保護的跨機關合作；建立「社工助理員」制度；增訂「虐殺兒童罪」，嚴懲虐殺兒童者；設立兒虐案專責檢察官與法官，強化執行與監督；社會責任與強制通報機制的建立。

這群爸媽並主張增訂刑法第二七一之一條，「凌虐殺害未滿十二歲之人，處死刑或無期徒刑。」另在攸關假釋出獄的刑法第七七條中增列，因虐殺兒童判無期徒刑者，不適用無期徒刑逾廿五年得假釋的規定。