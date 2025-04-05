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民眾赴中正紀念堂致敬撲空？ 管理處：僅暫停開放1日

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中正紀念堂4樓今因民團發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動，暫停開放1日。圖／本報系資料照
中正紀念堂4樓今因民團發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動，暫停開放1日。圖／本報系資料照

今適逢前總統蔣介石逝世50周年，有民眾反映，今日要到中正紀念堂4樓向蔣公致敬，卻發現無法進入。對此，中正紀念堂管理處表示，事前接獲警察局通知今民團將發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動，中正紀念堂4樓暫停開放1日。

今有民眾投書指，為紀念蔣公逝世50周年，計畫到中正紀念堂4樓，向蔣公銅像行禮致敬，不過在上樓時，卻發現通往4樓電梯的按鍵無法按下，經現場人員告知，今日4樓暫不開放，現場若干遊客、團體無不失望、只能敗興而歸。

中正紀念堂管理處表示，因事前接獲警察局通知今日民團將發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動，因此，中正紀念堂4樓暫停開放1日。且據觀察，今日行動於下午2點開始，秩序平和。

民團今發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動，現場有近百位二二八遺族、白色恐怖受難者及家屬等共同參與。召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇也呼籲，政府今年擇期關閉堂體並處理轉型問題，同時應加速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。

中正紀念堂 受難者 警察

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