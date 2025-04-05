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緬甸震災 法鼓山賑災團抵瓦城發放物資

中央社／ 台北5日電

協助緬甸震災，法鼓山今天表示，緬甸賑災團及緊急物資於4日晚間抵達瓦城，也已經在當地成立救災服務中心，今天已有部分物資送往重災區，賑災團也前往災區發放救援物資等。

法鼓山慈善基金會今天發布新聞稿表示，由法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師率領緬甸賑災團，連同兩車緊急物資，已於4日晚間終於抵達災情嚴重的瓦城（Mandalay），賑災團隨即在當地成立救災服務中心，並與當地義工同心協力卸載物資、整備受災民眾所需的物品，直到凌晨。

法鼓山表示，今天一早瓦城靠近實皆省（Sagaing）的「摩訶科南寺」（Mahakonan）與慈善團體「愛緬基金會」立刻前來領取部分物資，送往救災資源相對稀缺且不易到達的重災區。

法鼓山說，此次救災行動，由法鼓山慈善基金會協同明特企業捐贈災害關懷物資，透過愛緬基金會等在地團體，將物資送往難以抵達的瓦城周圍山區，將各方的關懷傳遞給有需要的民眾。

愛緬基金會董事長趙德仁則表示，災害發生當時，他剛好在瓦城，親眼目睹地震當下山搖地動、房屋傾倒的災情，立即啟動災害動員。

法鼓山表示，賑災團今天也將前往災區的孤兒院、孔教學校、寺院發放救援物資與災害慰問金，為災區民眾提供關懷與祝福。

德仁 緬甸 義工

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