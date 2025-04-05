80家長陳情立院盼設兒保專責單位 衛福部回應：研擬中

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署代理署長周道君表示，衛福部正積極評估成立專責單位可行性，至於兒虐重罪等訴求，去年已通過兒少權法修法加重刑責，未來將與法務部進一步討論，回應民間訴求。本報資料照片
衛福部社家署代理署長周道君表示，衛福部正積極評估成立專責單位可行性，至於兒虐重罪等訴求，去年已通過兒少權法修法加重刑責，未來將與法務部進一步討論，回應民間訴求。本報資料照片

剴剴引發社會關注，80位家長具名向立法院多名立委陳情，提出成立政院層級兒童保護辦公室，並增訂虐殺兒童罪等訴求。衛福部社家署代理署長周道君表示，衛福部正積極評估成立專責單位可行性，至於兒虐重罪等訴求，去年已通過兒少權法修法加重刑責，未來將與法務部進一步討論，回應民間訴求。

80位家長聯名向立法院陳情，呼籲政府借鑒南韓鄭仁案的經驗，設立政院級「兒童保護辦公室」，以強化兒童保護的跨機關合作機制。 此外，家長們也主張增訂「虐殺兒童罪」，對於虐殺未滿12歲兒童者，處以死刑或無期徒刑，且無期徒刑者不得假釋。

周道君表示，各界對成立兒童專責單位有不同看法，包括設立部會級機構、政院層級辦公室，或在衛福部內部成立獨立單位等目前，共識是將兒少業務整併至專責部門處理。 衛福部正廣泛蒐集意見，進行整體評估，並將針對機關層級、業務合併方式等細節進行深入討論。

陳情家長提出社工助理員制度建議，周道君指出，社安網計畫已引進社工助理員制度，社工相關科系大三學生可透過兼職方式參與社安網相關工作，協助推動整體業務，媒體報導中，民間團體對於所期望助理員資格與職責尚無明確定義，衛福部將與相關團體進一步溝通，了解民間期待並加以討論。

至於加重兒虐重罪刑責等訴求，周道君表示，加重刑責涉及整體國家刑事政策，凌虐兒童致死等罪行，相關法條已有加重刑責規定，例如去年通過「兒童及少年福利與權益保障法」加重刑期2分之1，「刑法」第286條也有相關規定，修訂，未來若需進一步調整，衛福部將與法務部密切合作，回應社會期待。

社工 虐殺 衛福部

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