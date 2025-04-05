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民團籲今年關閉中正紀念堂堂體 加速清除威權象徵

中央社／ 台北5日電
中正紀念堂。本報資料照片 陳正興
中正紀念堂。本報資料照片 陳正興

前總統蔣中正逝世50週年，民間團體今天到中正紀念堂舉行「台灣真的不需要獨裁者紀念堂行動」，呼籲政府今年擇期關閉堂體、儘速處理中正廟轉型問題，且要加速清除中正廟、錢幣等威權象徵。

519行動組合、辜寬敏基金會今天在中正紀念堂堂體階梯舉辦「台灣真的不需要獨裁者紀念堂行動」，有近百位228遺族，及30餘個公民團體等共同參與。現場也邀請蔡瑞月基金會表演行動劇，模擬行刑槍決現場，受害者赤腳、薄衣遭槍決。

辜寬敏基金會董事長、519行動組合召集人王美琇致詞時指出，今年是終戰80年，今天也是蔣介石過世50週年，但他們沒有要紀念蔣介石，因為蔣介石在228以及長達43年的白色恐怖時期中，造成數萬人遭殺害或是監禁，以及數十萬家庭支離破碎，傷痛還穿透到第二代、第三代，這是鐵一般的歷史事實，縱使大罷免浪潮有人肯定蔣介石反共，這些事實仍不能視而不見，或是選擇性遺忘。

她說，獨裁者紀念堂是對所有政治前輩、家屬，以及民主價值的最大羞辱，台灣民主自由在亞洲名列前茅，卻是一方面歌頌民主自由，一方面在首都市中心以紀念堂形式供奉獨裁者，這會傳達給世界以及子孫一個錯亂價值，因此今天各方聚集就是要告訴大家，台灣真的不需要一個獨裁者紀念堂。

王美琇呼籲，政府應在今年擇期關閉堂體、儘速處理中正廟轉型問題，同時也要加速處理中正廟、錢幣等威權象徵清除。

她也強調，政府必須重視這個錯誤紀念堂的存在，否則民團將年年抗議、永不休止。

高齡95歲的政治受難者張則周說，非常感謝各界願意參與活動，一起對外發聲，讓不正義能有機會變成正義，今天的活動是轉型正義教育重要一頁，希望政府能早日回應民團訴求，讓無辜受害者及其遺族得到少許安慰，也讓社會知道事實原貌。

中正紀念堂 受害者 蔣介石

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