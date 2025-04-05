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陳儀深：鄭南榕獄中日記發表後 下階段出版史料彙編

中央社／ 台北5日電

4月7日言論自由日，國史館將舉行「鄭南榕獄中日記」新書發表座談會暨史料捐贈儀式，國史館長陳儀深表示，將於下個階段蒐集政府相關檔案資料，出版鄭南榕史料彙編，以供各界參考。

國史館將於7日下午舉行「鄭南榕獄中日記」新書發表座談會暨史料捐贈儀式，「鄭南榕獄中日記」一書由鄭南榕遺孀葉菊蘭及女兒鄭竹梅以「一起記憶鄭南榕與那個時代」為題寫序，日記從1986年6月5日到1987年1月23日，共計6本。

陳儀深在序中表示，1980年代的台灣是威權鬆動、邁向自由民主的關鍵年代，鄭南榕以雜誌社為基地，延續美麗島運動以來的群眾路線，挑戰戒嚴、黨禁、228乃至台獨的言論禁忌，選在刊登台灣（共和國）憲法草案卻被以叛亂罪起訴的時機，自焚犧牲；這是智慧加上勇氣，終於發揮了巨大的能量。

他表示，今年初國史館接受鄭南榕基金會捐贈的大批史料，依據史料所有權的歸屬，已分別與基金會、葉菊蘭、鄭竹梅簽署了捐贈契約書，將史料入藏之後，接著審編處會儘快進行整編、開放應用的作業。此外，國史館也將於下個階段蒐集政府相關檔案資料，出版鄭南榕史料彙編，以供各界參考。

政大台灣史研究所教授薛化元表示，整體而言，這本日記及相關史料的出版，是釐清解嚴之前強人威權體制逐漸鬆動之際，黨外運動發展的重要參考資料。

新書記載，1985年底鄭南榕被參選台北市議會議員的張德銘控告在雜誌中刊載「一億元滅桃計劃」，違反選罷法意圖使人不當選，而遭到起訴，警方以「有逃亡之事實」為由羈押至台北土城看守所。開庭時，他告訴審判長沈銀和說：「你們今天審判我，就是審判新聞自由」。

張德銘那一年選舉高票當選，但鄭南榕卻在法院尚未審判的情況下一直被關押著，沒有交保，直到台灣高等法院於1987年1月24日判處有期徒刑8個月確定，而當時他已在看守所連續渡過了237天。法院當庭釋放，結束牢獄生活。

陳儀深表示，鄭南榕從1986年6月5日至1987年1月23日止，或許因為「獄中」的緣故，相當仔細而持續地記錄了所閱讀的重要書籍、面會的人物以及所聞所思，包括對時事、對未來的各種思考。期間「自由時代」系列週刊仍然照常出刊，甚至在黨外輿論市場維持著競爭優勢，因此日記中也有他對於雜誌社未來發展以及編務的各種想法。

陳儀深表示，鄭南榕出獄後不但不改其志，反而加大反抗的力度，自焚殉道。讀完這本獄中日記，彷彿可以窺見那股意志力的由來。

此外，鄭南榕基金會7日上午將舉辦鄭南榕殉道36周年追思紀念會，總統賴清德將親自出席致詞。

國史館 鄭南榕 陳儀深

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