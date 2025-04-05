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朝野推兒童托育服務專法 盼社安網不漏接

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委王育敏表示，她的版本參照幼照法，嚴格審認托育服務人員資格，建立有效監管機制。圖／王育敏辦公室提供
國民黨立委王育敏表示，她的版本參照幼照法，嚴格審認托育服務人員資格，建立有效監管機制。圖／王育敏辦公室提供

兒虐事件頻傳，每每引發社會高度關注。國民黨立委王育敏、民進黨立委林月琴、何欣純等人推動「兒童托育服務法專法」立法，希望能完善托育服務的管理機制，避免兒童被社安網漏接。王育敏表示，她的版本參照幼照法，嚴格審認托育服務人員資格，建立有效監管機制。

衛福部次長呂建德日前也曾公開表示，衛福部正在擬定「兒童托育服務法草案」，預期本會期送至立法院審查。

王育敏表示，目前幼兒照顧和教育是由兩個不同的部會負責，未滿2歲的孩子由衛福部管理，並依據「兒少權法」主要提供以照顧和保育為主的托育服務；而2歲以上到未滿6歲的孩子則歸教育部管，依據「幼照法」提供結合教育與照顧的教保服務。

王育敏指出，近期兒虐事件未妥處頻傳，就是因為兒虐事件究竟應由衛福部或教育部管轄，界線模糊難以劃清，尤其是兒童滿2歲仍選擇繼續受托的情形，因此本次提出兒童托育專法，可以根本性處理主管機關權責不清的問題，且將兒童托育從兒少權法及相關法令中獨立出來，一目瞭然。

王育敏提到，兒童托育方式日趨多樣化，現行法令僅規範居家式及機構式兩大類別，已不符合實際社會需求，且兒少權法主要事涉兒童及少年業務，對於居家式托育服務的規範僅5條條文，輔導與管理機制雖係訂定於授權辦法，仍有待提升法令位階予以強化。

談及專法草案內容，王育敏說，實務經常發生2到3歲幼兒難以覓得幼兒園之情形，家長苦尋幼幼班不得，若為無後援之家長，則必須臨時找尋其他暫時照顧幼兒之方式，所以她在專法草案中明定，縣市主管機關於兒童滿2歲前三個月，提供家長轉至教保服務機構之協助，避免兒童被社安網漏接。

王育敏指出，草案要求托育機構及互助式托育機構應裝設監視錄影設備，將影像儲存至雲端系統。另外，草案也將吹哨者保護條款入法，以避免托育人員依法通報，事後卻遭負責人不利處分，影響其工作權，明定雇主不得對於該揭弊者為任何職務上不當之不利處分，否則無效。

兒少權法 托育 王育敏 衛福部

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