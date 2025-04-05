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民眾黨團提孤獨死防治法 促設通報系統、守門人

中央社／ 台北5日電

有鑑於台灣獨居者越來越多，發生孤獨死案例時有所聞，民眾黨團提出孤獨死亡防治法草案，除借鏡日韓經驗，也明定中央主管機關設置跨部會孤獨死防治諮詢會、建置通報系統，並推廣設置孤獨死防治守門人。

民眾黨團於這個會期提出「孤獨死亡防治法」草案，立法案由指出，鑑於台灣步入少子化、高齡化，獨居者因自殺、患病發生孤獨死的案例時有所聞，卻往往在多日後才被發現；根據內政部統計，台灣的一人戶達到332萬戶，有高度暴露在孤獨死的風險下，但相較於日、韓推動孤獨死亡立法，台灣的措施與資源散落在各單位，因此提案立法。

民眾黨團草案明定，孤獨死是指因處於社會孤立狀態，與家人、親屬等周遭人隔絕的人，因自殺、患病等原因死亡；孤獨死防治應根據個人、家庭及社會影響因素，自生理、心理、社會、經濟、文化、教育等面向，以社會整體資源投入。

民眾黨團草案明定，中央主管機關為衛生福利部，應設置跨部會的孤獨死亡防治諮詢會，縣市主管機關則設跨單位的孤獨死亡防治會，而各級政府每年應編列孤獨死亡防治經費、設置相關人力。

草案也明定，中央主管機關應擬定全國的孤獨死亡防治計畫，計畫中包含孤獨死亡防治現況調查、死亡資料特性分析、孤獨死防治建議書、推廣辦理孤獨死防治守門人教育訓練、建置防治通報關懷訪視制度等，並協助傳播媒體與網路平台遵守孤獨死報導原則且建立自律機制。

草案中也解釋，孤獨死防治守門人是指具備孤獨死亡防治觀念，能辨識孤獨死亡風險、提供協助或轉介作為，以防範他人發生孤獨死行為。

此外，草案也明定中央主管機關應建置孤獨死亡防治通報系統，提供醫事人員、社工、長照服務員、學校人員、警消、矯正機關人員、村里長及里幹事，於知悉孤獨死亡情事時進行防治通報作業，而通報人身分應予保密。

民眾黨立委黃珊珊曾透過影片談論孤獨死議題，她指出，以前社會上可能只在乎獨居老人，該族群政府都有列冊管理，里長都知道他們住在哪裡，但除了長者外，也需要找出處於獨居但需要協助的族群，讓他們願意求助。

黃珊珊指出，防堵孤獨死亡，要先制定防止孤獨的對策，第一是政府要設置諮詢專線，其次是要有類似個案管理師的專員回撥，第三則是建立社群空間平台，讓孤獨的族群有機會與他人接觸。

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