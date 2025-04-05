獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

兒童節前夕，80位「心碎的爸媽們」將親手簽名的陳情書寄給朝野立委，呼籲政府借鑒南韓鄭仁案的經驗，設立政院級的「兒童保護辦公室」，強化兒童保護的跨機關合作；同時也訴求加大對施虐者的懲罰力度，主張虐殺未滿12歲之人，處死刑或無期徒刑；若判無期徒刑，不得假釋。

國民黨立委王育敏、民進黨立委林月琴等人的辦公室收到80位「心碎的爸媽們」具名連署的陳情信。他們在信中表示，近日發生的「剴剴案」震驚社會，一名幼童在長期遭受保母虐待後，最終不幸離世，這一悲劇再度提醒大家，儘管台灣已於2016年簽署聯合國「兒童權利公約」，但如無有效的執行機制與社會責任意識，悲劇依然會重演。

信中提到，南韓的鄭仁案引發了南韓社會對兒童保護體系的全面反思，並促使當地政府進行了一系列司法與社會改革。南韓政府在案件發生後，迅速加強了對兒童虐待案件的立法與監管力度，並在各級政府部門間建立了強化的跨機關合作機制，以快速處理兒童保護案件。這一系列改革的成功經驗，可以作為台灣改革的寶貴借鑒。

這群爸媽提出五點訴求，包含借鑒南韓鄭仁案經驗，設立政院級「兒少保護辦公室」，強化兒童保護的跨機關合作；解決社人人力不足窘境，建立「社工助理員」制度；呼應美國總統川普恢復死刑政策，並效法南韓「鄭仁法」，增訂「虐殺兒童罪」，極刑嚴懲虐殺兒童者；設立兒虐案專責檢察官與法官，並強化執行與監督；社會責任與強制通報機制的建立。

這群爸媽說，若剴剴案能促成法規制度的改革，保護未來的孩子免於殘忍兒虐傷害，剴剴就沒有白白犧牲。台灣已經有了兒童權利公約及民法第1085條的法律基礎，現在需要從實踐上加強執行，並借鑒其他國家的成功經驗，來有效防範兒童虐待。讓每一個孩子都能在安全與愛中成長，是每個人的責任。

這群爸媽也提供刑法修法版本，主張增訂刑法第271之1條，「凌虐殺害未滿12歲之人，處死刑或無期徒刑。」且在攸關假釋出獄的刑法第77條中增列，因虐殺兒童判無期徒刑者，不適用無期徒刑逾25年得假釋的規定。

最近有關兒虐刑期的修法，是去年7月16日三讀通過的「刑法第286條條文修正案」，當時經朝野協商後，在第286條條文中增訂第5項條文：「對於未滿7歲之人，犯前4項之罪者，依各該項的規定加重其刑至2分之1」。

由於去年刑法286條修正案已完成三讀，部分主張虐童死刑的版本也無法再討論。因此，近期國民黨立委賴士葆、王育敏、羅廷瑋再提刑法第286條條文修正案，版本內容雖各有差異，但均將死刑寫入條文中。