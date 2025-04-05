快訊

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買00719B、00694B

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台北地院3月19日開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，聲援「剴剴」的群眾到場高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」、「惡魔保母唯一死刑」等口號要求立院修法嚴懲。圖／聯合報系資料照片
台北地院3月19日開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，聲援「剴剴」的群眾到場高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」、「惡魔保母唯一死刑」等口號要求立院修法嚴懲。圖／聯合報系資料照片

兒童節前夕，80位「心碎的爸媽們」將親手簽名的陳情書寄給朝野立委，呼籲政府借鑒南韓鄭仁案的經驗，設立政院級的「兒童保護辦公室」，強化兒童保護的跨機關合作；同時也訴求加大對施虐者的懲罰力度，主張虐殺未滿12歲之人，處死刑或無期徒刑；若判無期徒刑，不得假釋。

國民黨立委王育敏、民進黨立委林月琴等人的辦公室收到80位「心碎的爸媽們」具名連署的陳情信。他們在信中表示，近日發生的「剴剴案」震驚社會，一名幼童在長期遭受保母虐待後，最終不幸離世，這一悲劇再度提醒大家，儘管台灣已於2016年簽署聯合國「兒童權利公約」，但如無有效的執行機制與社會責任意識，悲劇依然會重演。

信中提到，南韓的鄭仁案引發了南韓社會對兒童保護體系的全面反思，並促使當地政府進行了一系列司法與社會改革。南韓政府在案件發生後，迅速加強了對兒童虐待案件的立法與監管力度，並在各級政府部門間建立了強化的跨機關合作機制，以快速處理兒童保護案件。這一系列改革的成功經驗，可以作為台灣改革的寶貴借鑒。

這群爸媽提出五點訴求，包含借鑒南韓鄭仁案經驗，設立政院級「兒少保護辦公室」，強化兒童保護的跨機關合作；解決社人人力不足窘境，建立「社工助理員」制度；呼應美國總統川普恢復死刑政策，並效法南韓「鄭仁法」，增訂「虐殺兒童罪」，極刑嚴懲虐殺兒童者；設立兒虐案專責檢察官與法官，並強化執行與監督；社會責任與強制通報機制的建立。

這群爸媽說，若剴剴案能促成法規制度的改革，保護未來的孩子免於殘忍兒虐傷害，剴剴就沒有白白犧牲。台灣已經有了兒童權利公約及民法第1085條的法律基礎，現在需要從實踐上加強執行，並借鑒其他國家的成功經驗，來有效防範兒童虐待。讓每一個孩子都能在安全與愛中成長，是每個人的責任。

這群爸媽也提供刑法修法版本，主張增訂刑法第271之1條，「凌虐殺害未滿12歲之人，處死刑或無期徒刑。」且在攸關假釋出獄的刑法第77條中增列，因虐殺兒童判無期徒刑者，不適用無期徒刑逾25年得假釋的規定。

最近有關兒虐刑期的修法，是去年7月16日三讀通過的「刑法第286條條文修正案」，當時經朝野協商後，在第286條條文中增訂第5項條文：「對於未滿7歲之人，犯前4項之罪者，依各該項的規定加重其刑至2分之1」。

由於去年刑法286條修正案已完成三讀，部分主張虐童死刑的版本也無法再討論。因此，近期國民黨立委賴士葆、王育敏、羅廷瑋再提刑法第286條條文修正案，版本內容雖各有差異，但均將死刑寫入條文中。

南韓 死刑 虐殺

延伸閱讀

藍籲加重虐童刑責 綠黨團：兒少權益不該成政治工具

影／國民黨團要求民進黨政府歸還人民5天假

法律人大多挺廢死？他抓1事批：無期徒刑比死刑難擔是「自欺欺人」

割頸殺少女、槍斃證人灌成「雙桶屍」 主嫌死刑被撤銷！理由曝光

相關新聞

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

兒童節前夕，80位「心碎的爸媽們」將親手簽名的陳情書寄給朝野立委，呼籲政府借鑒南韓鄭仁案的經驗，設立政院級的「兒童保護辦...

照片看歷史／1954年美第五航空隊司令訪台 我隆重軍禮迎接

1954年4月5日，美國第五航空隊司令安德森當日下午4時50分自南韓乘機抵達台北，到台灣進行3天訪問。空軍總司令王叔銘、美軍援顧問團團長蔡斯、聯勤副總司令黃仁霖及美軍援顧問團空軍組長萬斯等中美高級官員約30餘人均在機場歡迎。

美課我重稅！ 卓揆砸880億：9面向20措施助產業

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施。卓榮泰首先向國人及產業表示，「很抱歉！我們來晚了一天」，政院並提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案，也坦言對電子資訊、鋼鐵、機械、汽車零組件等產業，以及農業當中的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚的關稅影響較為明顯而重大。

嘉義分署長張岱陞任林業署副署長 李定忠接任分署長

農業部林業及自然保育署今發布新人事命令，林業署嘉義分署長張岱4月7日將陞任林業署副署長，張岱2017年7月接任，歷經農委...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。