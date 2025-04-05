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世博台灣展館導覽制服創意佳 40暗釦外套秒變背心

中央社／ 台北5日電

大阪世界博覽會將於13日登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，導覽制服創意佳，設計師廖佳琳利用40個手工縫製的暗釦，長袖可馬上取下，將外套變成背心，穿搭呈現多樣性。

TECH WORLD館導覽制服，曾在3月亮相，圖案是以台灣杉為靈感，選用玉米纖維與嘉義牡蠣殼再生紗線製成的環保布料。

廖佳琳今天接受中央社記者訪問，她說，TECHWORLD館的導覽制服，是她從事服裝業30多年，設計及製作上，難度最高的一次，去年9月接下任務，趕在今年1月完成，前3個月都在討論如設計出有台灣風格，又能穿得舒適並具環保的衣服。

廖佳琳說，為了呈現台灣元素，設計前她先到歷史博物館找資料，提出3個圖案構想，包括：台灣蛇紋石、台灣晶圓及台灣杉，並親自手繪，最後台灣杉中選，在魯凱族語中，台灣杉是指撞到月亮的樹，盼世界看到台灣的堅韌與生命力，導覽制服選用大地色科技環保布料、數位印花素描風格插畫，打造探險造型，探索台灣風景。

廖佳琳提到，台灣杉的學名是Taiwaniacryptomerioides，是一名日本植物學家於1906年在台灣發表，也是目前世上唯一以「台灣」為名的樹種，盼透過台灣杉響亮學名，串起台灣與世界的連結。

廖佳琳設計的TECH WORLD館導覽制服，除了短袖上衣及長褲外，還有一件很特別的外套，外套的兩個袖子，是各利用20個暗釦與衣服無縫接合，很容易就取下，讓外套馬上變成背心。

廖佳琳說，世博的展期從4月中到10月，跨了春、夏、秋3個季節，所以設計袖子可拆卸變背心，天冷時再釦回去，為了不混淆左右袖，2邊的暗釦還設計不同顏色。

除了袖子外，廖佳琳在導覽服的外套衣領也設了不同的呈現方式，平時就是一般衣領，也可經由暗釦變立體，達到脖子保暖效果，外套共有52顆釦子，但外觀只會看到左右袖口各一顆，其他全部隱藏，看起來非常乾淨俐落。

廖佳琳說，光是為這套導覽制服外套打樣，就花了6天時間，大約是製作西裝的3倍，之後再花10天立體剪裁打版，56片的裁片比一般西裝外套或夾克36片多了近1倍，且很多細節要靠手工，加上布料有縱向及橫向的彈性，稍不慎，車縫就無法成直線，很多人都跟她說，這是用高級訂製服的規格做制服。

廖佳琳說，很多委外工廠師傅看到這套打樣完的導覽服，都不敢接單，因為太費工，最後只好由自己的工廠全部包下這份吃力的工作，70多件，10幾名師傅花了1個月時間才完成，利潤雖不高，但她認為只要能呈現台灣的特色就有意義。

制服 外套 設計師

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