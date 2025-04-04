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周大觀「我還有一隻腳」印尼文版6日發表 辦義賣

中央社／ 新北4日電

周大觀文教基金會今天表示，台灣抗癌小詩人周大觀遺作「我還有一隻腳」6日將發表印尼文版，新書義賣所得將嘉惠印尼弱勢癌童、貧童、難童，鼓勵其航向書海，讀出希望。

周大觀文教基金會今天以新聞稿指出，周大觀遺作「我還有一隻腳」至今已出版英文、日文、西班牙文、韓文、泰文、德文、法文、俄文等版本，暢銷1732多萬冊，義賣所得嘉惠35萬多名全球弱勢癌童。

基金會表示，創辦人周進華4月初攜手北京青愛教育基金會創辦人張銀俊一起帶領兩岸生命鬥士，跨國送愛印尼，也拜訪2024年第27屆全球熱愛生命獎章得主，印尼雙胞胎媽媽羅莎蒂（Sri Rossyati）與伊利雅寧希（Sri Irianingsih）。

基金會指出，印尼這對年逾75歲的雙胞胎姊妹，在雅加達創立慈善學校，至今營運超過34年，提供逾千名介於小學至高中的貧童受教機會，辦學精神深受周大觀文教基金會肯定，雙胞胎姊妹獲頒「全球熱愛生命獎章」。

基金會兩岸及國際交流中心行長周上觀表示，預計6日將在印尼雅加達國家歷史博物館（NationalAwakening Museum）發表周大觀遺作的印尼文版本。

基金會指出，義賣所得將捐助印尼卡蒂尼緊急救援學校（Kartini Emergency School）、希薩魯難民松濤館空手道館（Cisarua Refugee Shotokan Karate Club）等地的貧童、難童、癌童。

基金會表示，卡蒂尼緊急救援學校是羅莎蒂與伊利雅寧希雙胞胎效法印尼婦女運動家卡蒂妮（RadenAjeng Kartini）而創辦，她們奉獻貧童教育，還以身作則，號召更多人教育行善，獲得響應相繼成立許多慈善學校。希薩魯難民松濤館空手道館有許多滯留在印尼的難民兒童。

周大觀基金會成立於1997年，由周大觀的父母周進華、郭盈蘭及國內外各界愛心人士，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」的遺志而成立。

全球熱愛生命獎章 印尼 雙胞胎

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