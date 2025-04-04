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嘉義分署長張岱陞任林業署副署長 李定忠接任分署長
農業部林業及自然保育署今發布新人事命令，林業署嘉義分署長張岱4月7日將陞任林業署副署長，張岱2017年7月接任，歷經農委會林務局改制為農業部林業署，他成立「林下良品」品牌推動林下經濟，促進山村經濟收入。新任分署長則由嘉義分署副分署長李定忠陞任。
張岱2018年7月1日接任原行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處長，任職6年多，輔導山村部落成立林業合作社，並推出「林下良品」品牌促進山村經濟收入。另針對阿里山國家森林遊樂區內自然景觀、遊憩景點及文化資產進行全面盤點，督導各項改善工程，成果豐碩。
林業署嘉義分署2019年及2021年獲公共工程金質獎與優良農建獎，並在中華景觀學會第12屆台灣景觀大獎中獲得3項優質獎及1項佳作，備受肯定。張代未來將運用業務推動及經營管理豐富實務經驗，協助督導林業保育署各項森林治理與生態保育政策制定。
新任嘉義分署長李定忠為國立嘉義大學森林研究所碩士，曾任原行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處課長、秘書，及台東林區管理處副處長，2017年接任嘉義林區管理處副處長及改制後副分署長，致力規畫整建阿里山森林遊樂區，有效管理園區攤販，建置入園分流預約系統，緩解人車集中入園。
阿里山國家森林遊樂區遊園車導入智慧電動遊園車服務，營運移轉案獲民間參與公共建設金擘獎，李定忠還督導檜意森活村歷史建築修復工程，打造全台首座森林文創主題園區，具森林資源管理專業與執行力，未來將以永續發展為核心，持續深化山林產業振興。
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