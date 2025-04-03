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輔理主教趙永吉晉牧大典 協助推動教務工作

中央社／ 台北3日電

教宗方濟各日前任命嘉義教區秘書長趙永吉神父為台北總教區輔理主教，天主教會今天舉辦晉牧大典；未來將協助推動教區各項教務工作。

教廷新聞室於今年2月5日發布公告，教宗方濟各（Pope Francis）任命嘉義教區秘書長趙永吉神父為台北總教區輔理主教。

天主教會今天於輔仁大學舉辦晉牧大典，彰顯這是教宗方濟各為台北總教區頒佈的重要任命，同時有來自台灣各教區的主教、神父、修女和教友們一起見證，天主教台北總教區總主教鍾安住並出席與會。

晉牧大典由鍾安住主持宣誓及祝聖儀式，氣氛隆重莊嚴。

教會表示，趙永吉1973年3月28日出生於台灣台中市，曾就讀輔大聖伯敏神學院、輔仁大學宗教系研究所。

趙永吉的母親雖來自傳統民間信仰的家庭，但她認識天主教後，帶領9歲孩子領洗入教，聖名伯多祿，12歲在母親鼓勵下，接受聖召，進入台南達義小修院預備終身服事天主；2001年晉鐸成為神父，2009年開始在嘉義教區擔任教區的秘書長，負責推動牧靈福傳，以及教育和社服的工作。

教會說明，輔理主教（Auxiliary Bishop）的任命，主要是擔任總教區主教代理人，分擔正權主教推動教區各項教務工作，總主教可以選立至少一位以上的輔理主教輔佐協助，經由教宗同意並且任命。

值得一提的是，今年是天主教會的「禧年」，每逢25年才輪到一次，上一次禧年正是2000年的「千禧年」；教宗將「禧年」的主題設定為「希望的朝聖者」，呼籲天主教徒透過教廷頒布的宗教活動，回歸基本信仰生活，自我歸零，重新再出發；教宗期許全世界信徒懷抱著希望與不斷祈禱，為這幾年發生的許多災難和戰爭祈求和平來臨。

嘉義 教宗 神父

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