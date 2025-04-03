快訊

「海峽雷霆」軍演 陸模擬打擊我天然氣接收站

聽新聞
0:00 / 0:00

抗癌一度近乎絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

資深媒體人陳文茜積極抗癌，常在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」分享治療情況和心情，以自身經驗鼓勵其他病友。她今天凌晨再度發文，透露好消息，「奇蹟總在不經意的時候出現」。

陳文茜表示，昨天她照PET（正子斷層造影），「殺了我身上許多腫瘤。有的成為殘骸，有的組織鬆散，有的變小」。她曾經稱之為「渣男」，如今把它當頑童，「有一天我經歷的近乎絕望的一切」，可能成為「童話故事」。

陳文茜點名感謝台大癌醫院長楊志新及醫療團隊，她說，奇蹟總在不經意的時候出現，未來持續治療。若是腫瘤再生長，「再回到冒險的2劑」。她也感謝所有曾經祝福她的人。「願其他癌症患者一起努力，克服治療過程的痛苦，與我享有一樣的轉折幸運」。

陳文茜表示，兩個月前滿布癌細胞的肝，圖從右至左，可見漸漸消失的光點（代表惡性腫瘤）。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」
陳文茜表示，兩個月前滿布癌細胞的肝，圖從右至左，可見漸漸消失的光點（代表惡性腫瘤）。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」

患者 腫瘤 陳文茜

延伸閱讀

頂多活3個月？ 陳文茜駁謠言：別人的統計存活率與我無關、我還活著

陳文茜曝最新病況：我的天空還有一片雲

成功切除腦腫瘤！陳文茜曝副作用「連坐下都會頭痛」

遭指享有「住院特殊待遇」！陳文茜吐實情：我同意，但不完全是你想像的

相關新聞

抗癌一度近乎絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

資深媒體人陳文茜積極抗癌，常在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」分享治療情況和心情，以自身經...

去年直播曬鳳梨酥 木村拓哉暌違7年三度公開訪台

日本天王木村拓哉暌違7年三度公開訪台，明（3）要出席保健食品代言。他今下午4點現身松山機場，現場約400位粉絲一見到天王降臨，紛紛尖叫歡迎，木村拓哉一路揮手打招呼 還停留一下比勝利手勢和粉絲拍照，可惜有部分粉絲不守秩序衝出紅龍，還有不明人士擋住媒體鏡頭，導致保鑣後來緊緊圍住木村拓哉，有粉絲因為沒見到木村拓哉而在現場痛哭失聲。

影／中山樓見證台灣7次修憲 未來打造成民主憲政地熱園區

中山樓自落成後，國民大會就改至此集會。樓內的「中華文化堂」為國民大會的專屬開會場所，自國民大會第一屆第五次會議起，舉行多...

NCC委員批立院不審委員 在野立委齊轟王正嘉造謠

NCC（國家通訊傳播委員會）委員王正嘉在臉書上提到，「立法院不審委員，造成委員不足，無法開會。」這句話讓在野黨立委不滿，...

柯文哲血尿今早手術 取出結石後住院觀察

．民眾黨主席柯文哲日前傳出血尿、腰痛，3月25日戒護就醫，至衛福部台北醫院接受體外震波碎石手術，不過柯文哲輸尿管結石、左腎積水，今天上午再度至台北醫院手術。稍早手術結束，台北醫院說明，手術歷時45分鐘，使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎取出，住院觀察一天。

李靚蕾哽咽談黃子佼案：這些人會跟孩子一起在公園溜滑梯

台中某國小爆出棒球隊教練曾因強制猥褻未成年遭判刑，卻又到國小當教練，再涉性侵猥褻41童。立委范雲今與被害孩童家長、民團及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。