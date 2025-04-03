抗癌一度近乎絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

資深媒體人陳文茜積極抗癌，常在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」分享治療情況和心情，以自身經驗鼓勵其他病友。她今天凌晨再度發文，透露好消息，「奇蹟總在不經意的時候出現」。

陳文茜表示，昨天她照PET（正子斷層造影），「殺了我身上許多腫瘤。有的成為殘骸，有的組織鬆散，有的變小」。她曾經稱之為「渣男」，如今把它當頑童，「有一天我經歷的近乎絕望的一切」，可能成為「童話故事」。