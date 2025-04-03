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抗癌一度近乎絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現
資深媒體人陳文茜積極抗癌，常在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」分享治療情況和心情，以自身經驗鼓勵其他病友。她今天凌晨再度發文，透露好消息，「奇蹟總在不經意的時候出現」。
陳文茜表示，昨天她照PET（正子斷層造影），「殺了我身上許多腫瘤。有的成為殘骸，有的組織鬆散，有的變小」。她曾經稱之為「渣男」，如今把它當頑童，「有一天我經歷的近乎絕望的一切」，可能成為「童話故事」。
陳文茜點名感謝台大癌醫院長楊志新及醫療團隊，她說，奇蹟總在不經意的時候出現，未來持續治療。若是腫瘤再生長，「再回到冒險的2劑」。她也感謝所有曾經祝福她的人。「願其他癌症患者一起努力，克服治療過程的痛苦，與我享有一樣的轉折幸運」。
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