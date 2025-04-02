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表揚33名績優志工 林佳龍期盼更多外交神隊友

中央社／ 台北2日電

外交部今天表揚外交部外交及台北賓館績優志工共33人，外交部長林佳龍表示，感謝志工們長期對外交事務的支持，也鼓勵更多民眾投身服務行列，成為外交神隊友。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍下午在外交部東廳主持「外交部外交志工及台北賓館志工年度感謝茶會」，並由外交部政務次長吳志中頒贈感謝狀及外交志願服務證書予張國榮等33位績優志工，肯定志工們去年積極協助外交部推展業務，約有80名志工出席。

林佳龍致詞表示，感謝志工們長期對外交事務的支持與熱情，展現志願服務工作的奉獻精神與使命感，展現「人人皆為外交官」的國民外交活力，也鼓勵更多民眾投身外交部志願服務行列，一棒傳一棒，成為外交神隊友，一起為外交工作打拚。

外交部說明，為落實全民外交理念，有效運用社會人力資源參與外交事務，自2002年5月起招募外交志工協助資料登錄、櫃台諮詢引導及協辦活動等行政庶務工作，提升外交工作服務品質及行政效能。

外交部指出，此外，作為外交儀典重要場所的台北賓館則自2006年6月起於例假日對外開放，迄已舉辦上百場假日開放參觀活動，累計參觀人數迄已近36萬人次。

外交部 林佳龍

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