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永豐金股東會紀念品「金元包」超實用！蘊含友善地球的好心意

撰文／ 黎允之

永豐金（2890） 本年度股東會紀念品出爐！繼去年送出輕巧便攜的摺疊椅，鼓勵大眾走出戶外、親近大自然，今年永豐金推出超實用的「金元包」，無論自備或外帶餐食，都能減少塑膠袋的使用，為愛護環境盡一份心意！

永豐金推出超實用的「金元包」(餐袋+餐盒)，博得網友好評。 圖／永豐金提供
永豐金推出超實用的「金元包」(餐袋+餐盒)，博得網友好評。 圖／永豐金提供

現代人物資充足，什麼樣的禮物才實用大方、又不會對地球造成負擔？永豐金從休碳愛地球出發，推出天天都用得到、且象徵財源滾滾的「金元包」，包含保溫餐袋和餐盒，簡約時尚的外型設計，讓網友大呼：「好好看，會讓人忍不住想多看一眼」、「裝午餐很實用，帶著走也很體面」、「好有高級感，完全不像贈品！」

有別於一般餐袋，「金元包」除了風格清新簡約，還有金元「帶財」寓意，永豐金期望透過「金元包」，鼓勵廣大股東出門自備餐袋和餐盒，養成健康生活態度，自備餐袋和餐盒，保持健康，保留溫度，保存友善心意，在每天生活中實踐永續日常，迎向生活永豐。

永豐金期望透過「金元包」，鼓勵廣大股東實踐永續日常，迎向生活永豐。 圖／永豐金提供
永豐金期望透過「金元包」，鼓勵廣大股東實踐永續日常，迎向生活永豐。 圖／永豐金提供

要注意的是，永豐金今年度紀念品僅限股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者可領取，其他零股股東將無法獲得。 永豐金今年股東會訂5月29日舉行，3月31日至5月29日停止過戶。

永豐金控秉持《翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.》願景精神，致力於讓金融服務變得更可親，提供大眾更便捷、有溫度的服務，並落實綠色金融，讓環境更好。從金融商品到股東會紀念品，都可見其友善地球的決心和體貼客戶的用心，攜手大眾共創美好生活。

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