青埔第一豪宅 HLA．悦 永恆棟距 360°大景首席 均價46萬
5853坪雙基地 大街廓整體開發
中悦整合青埔5853坪大街廓，開發國際地標豪宅【HLA．悦】、【HLV．栢】，大基地開發打造永恆棟距的唯一。青埔土地寸土寸金，大基地開發近乎苛求，中悦始終堅持豪闊大器，歷經多次設計變更，擘劃【HLA．悦】3168坪超大基地，只為保留繁華裡的一方秘境，成就層峰對全方位生活的嚮往。
永恆棟距，360度稀有環景
【HLA．悦】坐落青埔最核心，31層國際地標的至高視野，向西擁抱洽溪水岸濃綠，往東享受城市繁華天際線，天寬地闊無限棟距，眼界無與倫比。當青埔建設往高密度靠攏，唯有【HLA．悦】以超大基地、至高地標的優勢，享受全景天際線的奢侈、私人領地的莊園清風，令台北豪宅心生嚮往，桃園豪宅自嘆弗如！地段價值無可取代！
精品中的精品 即刻收藏！
市面上的豪宅選擇很多，能夠稱冠的卻很少。【HLA．悦】基地極大、莊園至美、樓高至高、視野至廣，擁有一戶享受人生，再擁一戶家聚傳家，中悦百坪賣一戶少一戶的稀有，敬邀闔家親臨，見證傳奇！
特別推薦 面中庭 無限棟距
基本資料
【HLA．悦】
凌空123米永恆棟距｜3168坪超大基地｜25.77%超低建蔽｜31層最高地標
中悦建設機構｜HLA國際建築團隊｜青埔特區｜齊質135坪｜03-382-5288
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