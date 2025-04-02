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影／中山樓見證台灣7次修憲 未來打造成民主憲政地熱園區

聯合報／ 記者游昌樺侯俐安王彥鈞／專題即時報導
中山樓見證台灣七次修憲 未來打造成民主憲政地熱園區。記者游昌樺／攝影
中山樓見證台灣七次修憲 未來打造成民主憲政地熱園區。記者游昌樺／攝影

中山樓自落成後，國民大會就改至此集會。樓內的「中華文化堂」為國民大會的專屬開會場所，自國民大會第一屆第五次會議起，舉行多次會議及臨時會。國民大會主要任務之一為總統副總統選舉，直至1996年總統全民直選，蔣中正、蔣經國及李登輝皆在此經由國民大會代表選出。

國立台灣圖書館長曹翠英表示，她在2022年9月上任時發現，座落在火山群上的中山樓，50多年來未做基礎地質、結構研究，於是她找來各方專家，針對地熱硫磺氣損壞商討對策。初步願景則是，未來的中山樓能成為「民主憲政地熱園區」，既有文化資產、又有地熱環境，將兩者融合成為環境教育體驗，

走進輝煌的中山樓，也彷彿走入時光斯隧道。當年接待外賓、國大開會、青年國事會議，俯拾所及皆文章，這裡與40年來的時代演變緊密結合。不僅紀念了孫中山與台灣的過去，也紀錄台灣40年來發展的軌跡。

中山樓的任務也包括召開修改憲法會議七次，增訂增修條文以使憲法符合現今台灣現況，也因此，中山樓同樣也是見證台灣民主憲政發展歷程的所在地，深具歷史意義。另外，這裡也是當時政府舉辦國宴、召開重要會議及接待國內外貴賓之重要場所。2005年，國民大會正式走入歷史，中山樓局部開放參觀、使用，逐漸開始對外揭開神秘面紗。此後，中山樓的主管機關歷經多次更迭，2012年改隸屬國立中央圖書館台灣分館，2013年因政府組改升格更名為國立台灣圖書館迄今，經費卻早已不比過去輝煌時期。

由於中山樓既是文化資產又位於國家公園，曹翠英上月中旬拜會內政部次長馬士元、董建宏，從防災概念著手討論；近來經濟部能源署加入討論，經濟部地礦中心也有意願深入調查。

曹翠英表示，未來中山樓活化有兩大面向，第一是結構活化、第二是活動活化。結構的部分，西北側受硫磺侵蝕嚴重，必須逐年加強結構安全，同時在西北側更遠之處、原本的溫泉源頭，將會是研究基地。曹翠英說，中山樓是見證台灣民主憲政的重要文化資產，但隨著時代變遷，中山樓逐漸被遺忘。她希望能讓中山樓維持原來的高度，並加入更多「台灣學」元素。

曹翠英表示，中山樓曾在七次修憲扮演重要角色，前總統李登輝功不可沒，也因此，今年七月，國立台灣圖書館也將展出李登輝對台灣的貢獻，透過沈浸式AI讓民眾能體驗國大代表開會現場，並與李登輝對話。

曹翠英說，她希望未來的中山樓能成為「民主憲政地熱園區」，既有文化資產、又有地熱環境，將兩者融合成為環境教育體驗，未來也不排除搭配溫泉池、櫻花林道，一步步讓年輕世代以多元方式認識中山樓的前世今生，記得台灣的得來不易民主自由。

國立台灣圖書館 文化資產 民主憲政

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