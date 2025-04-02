快訊

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

「百年原殤」影片記錄原民歷史 原民會盼推向國際

中央社／ 台北2日電

原民會今天表示，將推廣3部包含太魯閣、大港口及大豹社等3起事件的紀錄片與戲劇短片至日本、紐澳等10多國，讓世界看見台灣原住民族保家衛土的重要史實。

「台灣原住民族歷史事件－百年原殤」今天舉辦首映會，內容包含「太魯閣事件」、「大港口事件」及「大豹社事件」3部歷史紀錄片與戲劇短片。

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，未來系列作品會推廣至日本、紐澳、南太平洋群島及東南亞等10多個國家，讓世界看見台灣原住民族抵抗侵略者，保家衛土的重要史實。

曾智勇表示，這3部影片是以原住民的立場寫原住民的故事，「沒有遺忘，也不是要記恨」，是希望透過影片表達原住民承受的這段歷史。

原民會指出，「台灣原住民族歷史事件－百年原殤」計畫總經費達新台幣4290萬元，每部作品包含55分鐘的紀錄片及30分鐘的戲劇短片，透過嚴謹的文獻考據、專家學者研討及田野訪談，完整呈現3起重大歷史事件的原貌及影響。

根據資料，太魯閣族的傳統生命價值，人與大自然之間是建立在「互為主體」的基礎上，深信男子勇敢用生命守護土地，女子善於織布者，死後將來才能跟祖先相遇。日本想透過政治與經濟確立「統治權」，不能理解太魯閣族的傳統信仰，最終釀成「太魯閣事件」戰役。

對阿美族而言最具代表性的事件即「大港口事件」，1875年後，東部原住民開始頻繁密切地接觸外來勢力，移入者不斷與原住民有所衝突，原住民強烈反抗，繼而發生東部原住民捍衛生存空間反抗清廷事件。

泰雅族有所謂「攻守同盟」，一旦遭遇外敵，攻守同盟必要時可發揮聯合戰力。「大豹社事件」為自1900年以來，在大豹溪流域（今新北市三峽區）的大豹社總頭目瓦旦．燮促Watan Syat，聯合桃園大嵙崁群直到新竹馬武督一帶的泰雅族人、甚至漢人，共同對抗日本入侵。

原民會表示，未來將持續投入資源，攜手原住民族影視創作者，共同拓展原住民族影像作品的影響力，讓台灣原住民族的歷史與文化走向國際，促進族群平等與文化多樣性的永續發展。

原住民族 太魯閣族 日本

延伸閱讀

南投原民青年暑期工讀抽籤 2個月最高可領5.7萬元

台東部落均未公告傳統領域 議員憂開發諮商恐衍紛爭

收編浪貓三姊妹「崩壞成極惡8+9」 吃個飯像討債..原住民汪嚇到不敢動

原民運高雄開幕 副總統蕭美琴：不只是較量更是文化傳承

相關新聞

影／中山樓見證台灣7次修憲 未來打造成民主憲政地熱園區

中山樓自落成後，國民大會就改至此集會。樓內的「中華文化堂」為國民大會的專屬開會場所，自國民大會第一屆第五次會議起，舉行多...

NCC委員批立院不審委員 在野立委齊轟王正嘉造謠

NCC（國家通訊傳播委員會）委員王正嘉在臉書上提到，「立法院不審委員，造成委員不足，無法開會。」這句話讓在野黨立委不滿，...

柯文哲血尿今早手術 取出結石後住院觀察

．民眾黨主席柯文哲日前傳出血尿、腰痛，3月25日戒護就醫，至衛福部台北醫院接受體外震波碎石手術，不過柯文哲輸尿管結石、左腎積水，今天上午再度至台北醫院手術。稍早手術結束，台北醫院說明，手術歷時45分鐘，使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎取出，住院觀察一天。

李靚蕾哽咽談黃子佼案：這些人會跟孩子一起在公園溜滑梯

台中某國小爆出棒球隊教練曾因強制猥褻未成年遭判刑，卻又到國小當教練，再涉性侵猥褻41童。立委范雲今與被害孩童家長、民團及...

審計部曝7224萬就安基金不符用途 洪申翰：若違法追究決策者責任

去年底的北分署職場霸凌案，燒出就業安定基金濫用爭議，隨後審計部報告指就業安定基金高達7224萬不符用途。勞動部長洪申翰今...

照片看歷史／1957年中日青年會議 合作護世界自由和平

1957年4月2日，中日青年會議在台北中山堂光復廳舉行，會議全體代表在閉幕式中發表宣言，一致認為唯有中日兩國青年密切團結與合作，才是亞洲自由與世界和平的保障，兩國青年誓以該會議為團結中心，為消滅共產極權，促進亞洲繁榮、世界和平及人類幸福而共同奮鬥。兩國青年正式決定以中日青年會議為中心，積極籌備擴大召開亞洲青年反共會議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。