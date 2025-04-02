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NCC委員批立院不審委員 在野立委齊轟王正嘉造謠

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC委員王正嘉（左）在臉書上提到，「立法院不審委員，造成委員不足，無法開會。」這句話讓在野黨立委不滿。代理主委陳崇樹（中）回應，這是他在社群平台上的個人言論。圖/本報系資料照片【作者：曾原信，日期：2022-05-16，數位典藏序號：20220516130441723】
NCC委員王正嘉（左）在臉書上提到，「立法院不審委員，造成委員不足，無法開會。」這句話讓在野黨立委不滿。代理主委陳崇樹（中）回應，這是他在社群平台上的個人言論。圖/本報系資料照片【作者：曾原信，日期：2022-05-16，數位典藏序號：20220516130441723】

NCC（國家通訊傳播委員會）委員王正嘉在臉書上提到，「立法院不審委員，造成委員不足，無法開會。」這句話讓在野黨立委不滿，今日立法院交委會上，立委直接點名王正嘉造謠，質疑王正嘉這段話究竟是個人意識、還是NCC授意？NCC代理主委陳崇樹回應，這是他在社群平台上的個人言論，不代表職務，不需要經過機關同意。

NCC委員人數不足，造成委員會無法開會，許多業務都因此難有進展。

立法院交委會上周開會時，就曾有立委提及，行政院去年11月底對外表示，已有緊鑼密鼓徵詢相關人事，但4個月過去了，行政院根本沒有提出新一版的NCC委員名單，如果有提新一輪的人事名單，立法院沒有理由不審查，召委更沒有理由不排案。

而隨著王正嘉在自己臉書上發言談到「立法院不審委員」，引起在野黨委員不滿。民眾黨立委林國成指出，王正嘉委員職務也是立法院任命的，「他在家裡面要怎麼罵，我沒有意見，公開上網的東西，你現在還在職，不可以去這樣指責，跟事實有出入、公開造謠。我是在野黨，我都願意排案，你們都不表示意見。」強調王正嘉是政務職，他不能污衊立法院。

國民黨立委陳雪生認為王正嘉發言有失公允，也嚴厲譴責，「王正嘉可以在外面隨意發言嗎？你們是團體、是機關，你甩鍋給立法院，難道行政院送來的NCC委員名單，我們要照單全收嗎？是這樣嗎？」

對於立委的質疑，陳崇樹回應，經檢視銓敘部所定「公務員發表職務言論辦法」，王正嘉發表相關言論時，並未「代表機關或使用機關職稱」，不符合「職務言論」條件，屬王正嘉個人言論，發表言論不需要機關同意。

NCC 立法院 行政院

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