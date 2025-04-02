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在野立委批NCC委員王正嘉 陳崇樹：個人言論無違規

中央社／ 台北2日電

國家通訊傳播委員會（NCC）委員王正嘉日前在社群表示由於立法院不審委員，使NCC許多業務無法運作，引發在野黨立委不滿。NCC代理主委陳崇樹今天回應立委表示，王正嘉在社群的個人言論，不代表職務，不需經機關同意。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會函為修正「應經核准之電信管制射頻器材」、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」、「電信管理業務規費收費標準」第14條條文案等案。

NCC委員因人數不足半數無法開會，導致許多業務無法運作，日前有媒體提及，人事卡關無法運作，關鍵在前主委陳耀祥解釋組織法第10條為「法定總額」而非「現有總額」，導致委員會議停擺。王正嘉日前在社群媒體發文表示，「明明是立法院不審委員，造成委員不足，無法開會，神機妙算都算不到，朝野對這件事情爭議這麼久，這算失算？」

王正嘉的發文，引發在野黨立委不滿，成為今天交通委員會的質詢話題。

民眾黨籍的交通委員會召委林國成說，NCC作為獨立、專業單位，不應與政治有關，他沒有不排審查，但行政院要把名單送來，王正嘉豈可隨便指控立法院不審，如果說這是言論自由，他不會接受，這不是事實，是公然造謠。

林國成問陳崇樹，「是你授意，還是他個人發言？」

陳崇樹說，是王正嘉的個人言論。依據銓敘部公布公務員發表職務言論同意辦法，王正嘉在社群媒體發言，不代表職務的言論，不需經機關同意，此外，根據銓敘部訂定的職務言論相關辦法，王正嘉的發言與其職務執掌無關。

林國成認為，公開上網就是公開的東西，王正嘉現在仍在職，不應如此發表與事實有出入、公然造謠的言論。如果NCC沒有一個妥善解決，他會繼續問，問到他卸任召委，不然就是王正嘉辭職。

國民黨立委陳雪生也說，他嚴厲譴責王正嘉，NCC作為團體與機關，發言應有所節制，不應將NCC委員人數不足一事甩鍋給立法院。分際要很清楚，一個監督媒體的單位，王正嘉的發言怎麼可以說是個人意見。

陳雪生更表示，行政院儘快將NCC委員提名名單送到立法院審查，因為王正嘉「絕對不獨立」，「以後有王正嘉的名單，本人第一個表達反對。」

NCC 社群媒體 立法院

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