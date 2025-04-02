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綠委爆台東某國小特教班兒虐 要求縣府說明後續調查

中央社／ 台北2日電

民進黨立委伍麗華今天指出，台東縣某國小1月發生特教班兒虐事件，8名特教生中有6名受虐，家長調閱監視器時，校方竟提供非真正的施暴時間的影像，隱瞞實情。要求台東縣府、校方說明後續調查機制、檢討現行監視器調閱辦法。

教育部國教署學前組科長陳鉉淑說明，這案件會持續督導地方政府應該依法妥處，並請將相關疑義釐清。

民進黨立委伍麗華、林月琴、張雅琳上午與台東縣議員張全馨嵐舉行「特幼班重大兒虐事件，校長、縣府吃案包庇？施暴零容忍，真相不能等」記者會。

伍麗華解釋，她接獲陳情，1月8日在台東某國小有家長發現孩童身上有嚴重傷勢，詢問校方後得到的原因是「被椅子砸傷」，調閱監視器也未發現異狀，家長就相信校方說法。

伍麗華提到，直到1個半月後，家長突然被台東縣教育處的調查小組通知，要協助指認相關監視器畫面，才發現自己的孩子是被施暴。她隔天就請國教署了解相關問題，並請國教署要求台東縣教育處一定要保全影像，才能對簿公堂。

伍麗華指出，第一線的監管機制，包括校方、台東縣教育處的處理流程消極，甚至是欺騙、隱瞞、推卸責任，更有重大失職，包括家長在第一時間要求調閱監視器，校方提供的畫面卻非真正的施暴時間，讓家長誤信孩童未受虐待，校方隱瞞實情。

伍麗華談及，據國教署資料，台東縣府教育處1月9日接獲通報，卻遲至2月11日才成立調查小組；家長在2月27日才得知通報訊息及看到監視錄影畫面，期間教育處以「調查中不公開」為由，拖延提供畫面，明顯違反規定。

伍麗華表示，該班有8名特教生，其中6名有受虐情形。請國教署要求台東縣府教育處、校方舉行說明會，讓家長了解後續調查機制；檢討現行監視器調閱辦法，明確規範校方或主管機關在無法隨意調閱或濫用影像，並保障家長在事發時能合理調閱監視器影像。

受害孩童家長A先生指出，第一次去學校調監視器時，完全沒有畫面、校方說是死角，2月27日看到畫面時才知道，原來孩子承受這麼大的傷害與不當對待。受害孩童家長B先生要求開除施暴教師，別再讓更多孩子受害，校方應道歉、改善。

受害家長C女士強調，監視畫面中看到施暴老師用雙手拉扯孩童的手往地上丟，還用腳踩孩子小腿，並一度把孩童頭往牆壁碰撞，這些難道不足以確認老師是在施暴嗎、這樣的老師能繼續在特教界待著嗎，因此她必須站出來說話。

伍麗華 台東 監視器

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