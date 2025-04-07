每場馬拉松，都是超越此刻的自己！起跑，就是為人生創造更多價值與意義

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萬事達卡作為2025-2028東京馬拉松的官方支付夥伴，今年特別邀請滙豐萬事達卡友參與「鐵人夢想家」吳承泰教練所舉辦為期10週的訓練營，幫助每位跑者在賽道上和生活中實現突破，創造不同的體驗。

每位馬拉松跑者都有自己的精神座標，而在東京馬拉松的賽道上，來自世界各地的跑者懷抱著不同的目標——有人挑戰自身極限，有人透過跑步尋找人生方向，有人則在奔跑中書寫嶄新篇章。

這場比賽不僅是對速度與耐力的考驗，更是一場與自己的對話。東京馬拉松讓我們看到：馬拉松不只是競賽，而是一段人生的里程碑。藉由不斷向前奔跑、探索未知的自己，讓每一步都更精彩！

「只要站在起跑點，就是在跟自己比賽」

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財富管理專業經理人張凌雲(webzz基金事創辦人)在東京馬訓練過程中，經歷舊傷復發、父親過世，身心都遭遇前所未有的挑戰，但他還是盡可能參與訓練，並且奮力完賽。張凌雲認為跑馬和投資很像，都是不斷學習的過程，也都需要秉持「堅持不放棄」的精神。

張凌雲說，投資想要有好的報酬，就必須留在市場裡，有紀律的去調整策略；跑馬選手也需要留在賽道上，才能一次比一次更進步。「每次訓練和課表，都是一項挑戰，只要站在起跑點，就是在跟自己比賽，即使沒有達到預期的成績，也要在挫敗中汲取養分，幫助自己下次更突破！」

這次參加東京馬，雖然沒有跑出理想成績，但張凌雲認為萬事達卡提供的訓練營，讓他對於跑步的姿勢、呼吸、技巧都有更深入的了解，「這次沒做好的地方，下次還有機會去補足，我認為這是很棒的！」

「過程很辛苦，結果很甜美」

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跑齡13年、第一次挑戰全馬的王翔正，難忘在衝過終點線時，加油團給予的熱情歡呼，那一刻的感動深深烙印在他腦海中，「過程雖然很辛苦，但結果很甜美！拿到完賽獎牌，會覺得自己是人生勇士！」

回憶跑馬的過程，王翔正認為自己在跑到27K時遇到關卡，「大腿超痛，整個爆掉！」他知道這次成績沒辦法達到目標，但還是堅持跑到終點，他覺得跑馬的意義正是如此：「挺過低潮，我相信我可以！」

王翔正建議想要挑戰跑全馬的朋友：「訓練的跑量要足夠，如果能接受科學化的訓練、循序漸進會更好。」他預計8月底要繼續前往瑞士挑戰100K越野賽，藉由出國參賽挑戰未知的領域，讓生活充滿無限可能！

「隊友一起跑，就有力量一直跑下去！」

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在媒體業工作的蓓蓓，喜歡藉由跑馬、三鐵釋放壓力、調適心情，讓自己在工作和生活中取得平衡。首次參加全馬比賽，原本蓓蓓不太相信自己可以跑完，加上天氣比預期中還要熱，跑者必須在大太陽下保持穩定，讓她在34K後就覺得很疲憊，還好一路上都有一同訓練的隊友一起跑，彼此互相激勵，她才有力量一直跑下去，而且還達到4小時內完賽的佳績。

蓓蓓表示：「衝過終點線的那刻，我覺得好開心、好不可思議，但我接著就想到，有隊友扭傷在我後面，我需要去幫助他！」蓓蓓覺得跑馬如同人生，天氣無法預測，每一天的狀態也不同，跑者能做的，就是「設好目標，繼續前進」，未來她希望能加強肌力訓練，繼續挑戰六大馬，並且取得更好的成績。

教練夠專業、擅溝通，才能取得信任

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擔任本屆萬事達卡訓練營的教練吳承泰，認為天氣變化是這場比賽中最大的挑戰，比賽當天東京氣溫意外高達20多度，平時只進行耐冷訓練的跑者，必須調整心態、積極應變。比賽中，有選手在跑到20多K時扭傷了腳，仍堅持完賽，讓他感動不已。

吳承泰陪伴學員走過10週的訓練過程，他覺得自己也獲益良多：由於訓練營的35位成員分別來自不同的背景，有的人練習時間有限，有的人必須先養傷再訓練，教練必須在短期內了解每個人的狀況、個別化的擬定策略，這相當考驗教練本身的專業度和經驗值；當中還有多位高階主管和企業家，教練需要有良好的溝通能力，才能取得信任。吳承泰認為自己也從這群跑者中學到很多，「跑者在賽道上只能各憑本事，反應平時訓練的成果，每一場馬拉松、每一場訓練，都能讓自己更突破！」

生活賽道上，也要有教練與隊友相挺！

在東京馬拉松的賽道上，跑者們不斷挑戰自我；而在生活賽道上，滙豐匯鑽卡如同一位專業教練，幫助卡友能將每一步的努力與成就，轉化為實質的回饋價值，也像一位可靠的隊友，透過有感回饋，不僅讓日常生活更輕鬆達標，還為每筆消費加值，陪伴卡友在人生馬拉松裡，一步步地邁向成功。

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每場馬拉松，都是超越此刻的自己！起跑，就是為人生創造更多價值與意義！無論是全力挑戰極限的賽道，還是日常消費中的點滴回饋，滙豐匯鑽卡為卡友提供穩定支持，讓你帶著更多回饋與動力，走向更好的自己。

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