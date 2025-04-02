快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

750元之亂成朝野質詢焦點 立委建議別收費了

中央社／ 台北2日電

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天在立法院表示，為回應民意，並獲財政部同意，停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，現已啟動退費作業程序。立委也勸陳崇樹，希望不只停徵1年，就不要收費了。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會函為修正「應經核准之電信管制射頻器材」、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」、「電信管理業務規費收費標準」第14條條文案等案。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發「750之亂」後暫緩實施，也成為今天朝野立委的質詢話題。

陳崇樹在口頭報告中指出，為回應民意，並獲財政部同意，停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，現已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，盡速退費。

陳崇樹也說明，通傳會針對這段時間各界所提寶貴意見將進行研析，規劃於1年內，檢討相關法規並完成修正作業。

國民黨立委洪孟楷問陳崇樹，目前「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」修正方向為何。

陳崇樹回應，會往合理、妥善的方向進行，並朝向最大主流民意的「免徵」來討論，也希望免徵的1年內能完成相關修正，若未能如期完成，會向財政部申請「停徵」的展延。

國民黨立委陳雪生指出，收費是為了防止代購業者，沒有針對自用業者，若民眾已付錢的會退費嗎，接下來要如何處理。

陳崇樹解釋，先前已付款的都會退費，未來會朝主流民意方向檢討，妥適研議。

民進黨立委蔡其昌肯定NCC從善如流，他提到，希望不要只停徵1年，就不要收費了。

NCC 退費 陳崇樹

延伸閱讀

影／兒少保護漏洞百出 立委、民團呼籲建置兒童工作證制度

立委何欣純辦中小企業座談卻取消 國民黨揶愚人節「放鳥」

杜絕750之亂 立委高呼：NCC不要再用人工審查 應引進AI

NCC委員提名進度 政院：續徵詢超然獨立人選

相關新聞

柯文哲血尿今早手術 取出結石後住院觀察

．民眾黨主席柯文哲日前傳出血尿、腰痛，3月25日戒護就醫，至衛福部台北醫院接受體外震波碎石手術，不過柯文哲輸尿管結石、左腎積水，今天上午再度至台北醫院手術。稍早手術結束，台北醫院說明，手術歷時45分鐘，使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎取出，住院觀察一天。

李靚蕾哽咽談黃子佼案：這些人會跟孩子一起在公園溜滑梯

台中某國小爆出棒球隊教練曾因強制猥褻未成年遭判刑，卻又到國小當教練，再涉性侵猥褻41童。立委范雲今與被害孩童家長、民團及...

審計部曝7224萬就安基金不符用途 洪申翰：若違法追究決策者責任

去年底的北分署職場霸凌案，燒出就業安定基金濫用爭議，隨後審計部報告指就業安定基金高達7224萬不符用途。勞動部長洪申翰今...

照片看歷史／1957年中日青年會議 合作護世界自由和平

1957年4月2日，中日青年會議在台北中山堂光復廳舉行，會議全體代表在閉幕式中發表宣言，一致認為唯有中日兩國青年密切團結與合作，才是亞洲自由與世界和平的保障，兩國青年誓以該會議為團結中心，為消滅共產極權，促進亞洲繁榮、世界和平及人類幸福而共同奮鬥。兩國青年正式決定以中日青年會議為中心，積極籌備擴大召開亞洲青年反共會議。

硫動中山樓／硫氣噴發熔解鋼板 中山樓隆起 救樓開啟地熱契機

陽明山國家公園內的中山樓，是蔣介石總統在位時為紀念孫中山所興建，身為中華文化復興運動時期的代表建築，中山樓肩負諸多政治意...

陸步步進逼有劇本？ 圖解賴清德上任後共軍3度軍演

共軍東部戰區4月1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」，演練封鎖台海能力。大陸海警艦艇編隊昨同時在台灣周邊海域執法巡查，展開「臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。