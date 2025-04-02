李靚蕾哽咽談黃子佼案：這些人會跟孩子一起在公園溜滑梯

台中某國小爆出棒球隊教練曾因強制猥褻未成年遭判刑，卻又到國小當教練，再涉性侵猥褻41童。立委范雲今與被害孩童家長、民團及王力宏前妻李靚蕾，要求衛福部建置「兒童工作證」制度，補足現行不適任資料庫六大漏洞。李靚蕾談到黃子佼案，坦言台灣性犯罪的刑責跟國際相比差一大截。

范雲今開記者會說明，現行是以建置「不適任資料庫」方式，檢核曾有性侵猥褻等行為之加害人不得接觸兒少，現行光是教育部就有教育人員、性別事件、教保機構、補習班、課後照顧服務等五種不適任資料庫，但該制度施行已久，至今仍錯放惡狼再犯傷害孩子。

范雲提出六大漏洞，包括「不需立案就不用查詢資料庫」，現行制度僅適用於學校或立案機構，夏令營、小型才藝班等，無法查詢工作者背景；「難全面監管」；「未落實查詢釀成傷害」；「期限一過就無法查詢」；「查詢權限極為限縮」，家長與民眾無法查詢；「查得到也禁不了」。

「孩子只是單純去上才藝課，卻受老師四年猥褻。」一名受害孩童父親揭露，受害人數遠達十數名，這名老師早就有不只一次性犯罪前科，甚至曾入監服刑將近五年，卻還是能夠回到教學現場，家長卻完全無從得知，且農事、陶藝、生態課、籃球、直排輪等運動課、戶外探索營等課程，根本不在政府監管範圍內。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說明，澳洲從2000年開始運行兒童工作證制度，2014年紐西蘭也建立類似制度，可大幅減少制度漏洞，工作證有期效，可定期檢查；雇主及其他人不會知道拒發、撤銷工作證的原因，可兼顧求職者的隱私，建置兒童工作證刻不容緩。

李靚蕾在公共政策網路參與平台發起連署，表示相信大家都知道台中棒球教練這不只是個案，建立制度保護兒少，「若礙於個資無法知道誰是性罪犯，那是否至少讓我們知道誰不是性罪犯？可兼顧更生人隱私，也可確保孩子的安全。」她哽咽地說，現在是需要大家站出來的時候，透過民意站出來推動制度改變。

李靚蕾受訪時被問及黃子佼創意私房案件，她說，這也是要透過修法，台灣性犯罪的刑責跟國際相比，其實是差了一大截，導致很多性罪犯都會被判緩刑，且兩年以內緩刑不會在資料庫內或被限制，也不會公布個資，可能會面臨這些人會跟大家一起在公園溜滑梯、跟孩子在一起，這部分需要大家去思考的。