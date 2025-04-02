審計部曝7224萬就安基金不符用途 洪申翰：若違法追究決策者責任

去年底的北分署職場霸凌案，燒出就業安定基金濫用爭議，隨後審計部報告指就業安定基金高達7224萬不符用途。勞動部長洪申翰今受訪強調，勞動部絕對不會包庇，若最後司法判定有違法營私，將追究決策者個人責任，管理面目前則已經進行制度改革。

關於就安基金濫用問題，洪申翰重申，在就安基金問題上，勞動部絕對不會包庇。而勞動部是行政機關，必定要依法依規究責，「關於決策者責任，勞動部會配合檢調和司法追究。」

他進一步說，就法律層面，目前檢調還在偵辦中，勞動部也完全配合資料調閱、偵辦，假設司法判定違法營私、非法人謀不臧，勞動部就會依照偵辦結果來追究。

至於管理層面，他上任後已明確下達禁止沒有必要的送禮作風跟文化 ，也改革就安基金把關機制，包括開口契約適用範圍限定、宣導品發送規範等，「如果有違法，該辦就辦。有需要改革的，就是改革。」不會有包庇、迴避問題。

洪申翰指出，現在在野黨拿著專案審計問責，若從審計角度，作為行政部門的勞動部必須依審計結果跟法規進行後續處置，本案審計結果兩個重點，第一是審計認為這些匡列支出跟就安基金法定用途關聯不高，應屬公務預算範疇，第二點是審計認定是修正減列，而非剔除。

也就是說，審計認為這些匡列出來的支出不該用就安基金支付，應用公務預算；除此，審計認定剔除，勞動部就有法律義務跟依據向應負責的人追繳，但本案審計並沒有認定剔除，因此審計認定要清查項目該用公務預算範疇，判定修正減列並收回，以公務預算補編還給就安基金。

但洪申翰說，問責不會只有審計認定的部分，勞動部也會依司法結果追究決策者個人責任，依法依規究責，不會迴避。至於被問及前勞動部長許銘春以就安基金舉辦音樂會一事，洪申翰僅說，像這樣的做法、活動，他不會這樣做。