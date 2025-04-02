鐘點移工計畫收費遭疑 洪申翰：針對短期緊急需求
勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，但遭質疑收費標準高，勞動部長洪申翰今天強調，試辦計畫主要針對臨時短期緊急照顧需求，以自費行情來說，目前掌握計畫價格並沒有比較高。
滿足照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，後來有6家業者通過評選並聘僱移工及培訓。
而6家試辦單位的收費標準，因服務提供區域不同會有物價水平落差，以單次4小時服務約在新台幣1000元至1250元之間，單次8小時服務約在1200元至2500元之間，全日24小時含10小時休息時間則在2600元至3500元之間。
此計畫原訂3月底上路，但因為遭外界批評價格過高，勞動部決議延後至清明連假後上路，洪申翰今天接受媒體聯訪時對此指出，「就我們掌握的，其實並沒有比市場價格高」。
洪申翰解釋，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」優先設定對象其實是臨時短期、有緊急照顧需求的，像是出國剛返家有空窗期需要生活協助，或是手術後再就醫這種臨時短期的緊急照顧需求。
洪申翰表示，以這類型需求的自費行情來看，其實勞動部的試辦計畫費用是更有競爭力的，但因為這是試辦計畫，所以可以滾動檢討，也可以依照試辦狀況滾動修正。
洪申翰強調，這是一個嶄新概念的計畫，希望大家能夠更了解，目前預計在清明連假後上路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言