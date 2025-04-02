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就安基金使用不當 勞動部長：配合檢調追究責任

中央社／ 台北2日電

審計部認定勞動部就安基金使用不當，勞動部爭取公務預算歸墊遭疑全民買單，勞動部長洪申翰今天說，是依審計結果辦理，至於外界關注活動舉辦決策責任，會配合檢調司法追究。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，審計部日前正式函覆勞動部認定，勞動部及所屬機關運用就業安定基金，民國109至113年度有新台幣7224萬元與就業安定基金支出用途規定關聯性不高，應予減列收回。

勞動部日前對外表示尊重審計部意見，未來將據以向行政院爭取編列115年度公務預算歸墊就安基金，但遭外界批評爭取公務預算歸墊就是全民買單。

洪申翰今天接受媒體聯訪對此事重申，審計部認定這些屬於公務預算的職用範疇，勞動部作為行政機關，必須依法依規來處理，但對於外界關注的活動舉辦決策者責任，勞動部會配合檢調跟司法追究。

洪申翰說，目前檢調正在偵辦中，勞動部持續配合資料調閱、相關偵辦作為等，如果司法判定有違法營私、非法行為，勞動部會依法來追究。

根據審計部報告，7224萬元包含勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等共25項支出；洪申翰也重申，這樣的活動「如果是我，我不會這樣做」，自己上任後就表態要杜絕沒必要的送禮文化。

洪申翰也說，關於就安基金使用部分，也都提出把關方案，包括限定開口契約的適用範圍等，要改革的部分就改革，不會有包庇或迴避的問題。

勞動部 司法 洪申翰

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