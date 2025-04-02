750元審查費爭議 NCC：已啟動退費作業程序

1957年4月2日，中日青年會議在台北中山堂光復廳舉行，會議全體代表在閉幕式中發表宣言，一致認為唯有中日兩國青年密切團結與合作，才是亞洲自由與世界和平的保障，兩國青年誓以該會議為團結中心，為消滅共產極權，促進亞洲繁榮、世界和平及人類幸福而共同奮鬥。兩國青年正式決定以中日青年會議為中心，積極籌備擴大召開亞洲青年反共會議。

2025-04-02 09:00