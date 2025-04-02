硫動中山樓／硫氣噴發溶解鋼板 中山樓隆起 救樓開啟地熱契機

陽明山國家公園內的中山樓，是蔣介石總統在位時為紀念孫中山所興建，身為中華文化復興運動時期的代表建築，中山樓肩負諸多政治意涵，像是國民大會時的專屬議場，或是接待各國貴賓。2005年，國民大會正式走入歷史，台北市政府指定為市定古蹟。而從興建至今，中山樓的介紹文字屢屢寫到，這是一座世界唯一蓋在火山口的建築，但事實比文字更讓人怵目驚心，經過多年硫氣侵擾，中山樓西北處的地坪正逐漸隆起，以每年2公厘的速度向上抬升。結構技師、台南市結構工程技師公會理事長施忠賢表示，地面抬升所產生的斜向裂縫，也將侵害主結構，強震來臨時也將降低抗震能力。

聯合報專題-地熱與它的產地的第二則「硫動中山樓」，紀錄中山樓見證台灣民主憲政發展歷程的所在地，卻在落成61年後面臨火山硫氣威脅，地面抬升、梁柱傾斜、結構變形，就怕撐不過下一次大地震。隆起的中山樓讓人怵目驚心，卻也因此開啟新的契機，教育部、經濟部、內政部預計在此開啟一項前所未有的沙盒實驗，盼能從減災、防災延伸至地熱運用。

走進中山樓西北處，原本是廚房，但近年來已另作他用，四處可見的是牆壁跟牆角，都有明顯黃色的硫磺結晶體，施忠賢解釋，一般家庭會有壁癌，中山樓則長了「硫癌」。採訪團隊視線所及，都是硫氣正在擊潰中山樓，像是牆面龜裂、地磚隆起，老舊的窗框歪斜。連2007年時，中山樓曾在地板下20公分鋪設鍍鋅的鋼層板，目的是和底下的硫隔開，但如今看不到半片金屬，施忠賢說:「鋼都硫化，變成粉末了。」

看見的，是歪斜的牆體柱子，但看不見的，則是有毒氣體硫化氫。施忠賢檢視監測儀器說，白天還好，數值算平穩，但每天晚間六點就會超過容許值10ppm，最高可以達到16.9ppm，「我們站在這裡，其實是有害的環境。」

翻閱當年建築師修澤蘭手稿中，當時的建築團隊在中山樓四周設置了19根導出氣體的排氣管，從後方外牆可見一根根的管子從牆內冒出，卻只見管內塞滿黃色的結晶體，管口被堵住，也難以在短期發揮作用。台大地質科學系教授宋聖榮認為，中山樓的隆起跟排氣管堵塞必然有關係，他解釋，氣體在底下反覆累積，進而隆起造成破壞。

但宋聖榮更擔心的，則是蒸氣爆發，「底下蒸氣向上湧出，若上方不透氣，累積到一定壓力，上面的岩層沒辦法支撐地底下的蒸氣所累積的壓力就爆掉了。」他解釋，七星山兩側有一系列爆發口，冷水坑、中山樓前方約五百公尺的大白池也是這樣型態的火山爆裂口。中山樓地底下有很多不透氣層，加上長期以水泥等建材阻隔氣體，而無裂痕及其他設施供氣體消散，他認為，建築簡單的抬升還沒有關係，但當氣體累積在地底下，上方沒有辦法阻擋壓力時，就會產生蒸氣爆發，造成建築物及人員損傷。

火山蒸氣爆發的例子，最靠近且最知名的是2014年9月日本御嶽山噴發事件，噴煙高度高達1萬公尺，火山灰迅速覆蓋山頭，造成58人死亡、5人失蹤，是日本戰後最嚴重的火山災害，蒸汽噴發不像岩漿噴出，會先有地震多、地溫升高等跡象，經濟部地礦中心技正李柏村解釋，蒸氣爆發純粹就是氣壓升高，然後宣洩出來，類似像地震，目前仍無準確預判機制。

大屯山近年來已被學界公認為活火山，大屯火山觀測站由中研院、經濟部地礦中心等團隊組成，採取多重監控模式，觀察大屯火山的長期活動趨勢，包括使用地溫計，或是深入噴氣口，直接採集氣體濃度，以及佈置精密的地震網絡，分析頻率跟強度，進而得到岩漿動態資訊，目前火山活動維持穩定狀態，沒有顯著活躍或衰退的跡象。

大屯火山觀測站主任林正洪解釋，火山的氣體，如果一直往上跑，內部石頭會掉下去，產生一連續塌陷的現象。近來以2019、2020發生最為明顯，這兩年都超過四千次，足足是平常約兩千次的兩倍之多，林正洪提醒，這絕非偶然，可以看做是地下兩公里到五公里的熱液系統已被擾動，再趨於平靜。

林正洪用瓦斯爐煮滾水比喻，如果壓力增加，蒸氣會從壺嘴找到宣洩出口，不只小油坑，大油坑更是大屯火山

發育良好的噴氣孔。「大油坑從地表向下2公里，幾乎就一個垂直的煙囪，一直都在發生很多事情。」但如果噴發，這裡一定會是爆發處？林正洪謹慎地說，「只能說選擇性最高，但不敢說一定。」

中山樓的隆起，會不會是火山底下壓力累積，自行找出的新通道？中研院地科所副研究員黃信樺認為，有隆起可能代表底下壓力開始轉移，原本的通氣孔如果被塞住了，等於它現在要發育另外一個通道，但在擠進來的過程，就會造成隆起跡象。「它可能是裂隙，或是好幾個裂隙在發展，我認為可以普查地底精細的水準測量或是GPS。」黃信樺解釋，監測趨勢將用來判斷它到底是需要馬上撤離人員，還是可以再等等。

宋聖榮表示，充滿壓力的地表，如同皮膚長起青春痘，可思考用鑽井模式，插入氣體洩壓管，減緩流體與熱能快速飽和，以時間換取技術發展，宋聖榮強調，洩壓如果成功，小則保護古蹟，大則有助於大屯火山防災。而且如果蒸氣夠，抽出的熱氣可加以利用於地熱發電，減少二氧化碳排放，或是加入冷水於抽出的氣體中產生溫泉，供社會大眾泡湯。

不過，根據國家公園法五大分區：一般管制區、遊憩區、史蹟保存區、特別景觀區、生態保存區，中山樓雖然屬於一般管制區，不過土地受到層層限制。國家公園署主任秘書張維銓表示，無論是依據現行法規或計畫，陽明山國家公園都沒有可以做地熱的空間，但包括教育部轄下的台灣圖書館、內政部、經濟部展開跨部會討論，三方預計以沙盒實驗、科學性質，分成三階段活化。第一階段預計先從符合既有法規的溫泉遊憩設施著手改善景觀，包含泡腳池、木棧道等；第二階段為配合中山樓旁的青邨幹部訓練班活化計畫，中山樓也將參與。