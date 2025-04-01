雲林良品＆統一超商 花生系列聯名冰品上市開賣囉

圖／雲林縣政府 提供

雲林良品花生系列冰品上市開賣囉，今(31)日於7-ELEVEN總部門市舉辦「雲林良品攜手統一超商-好事花生記者會」，雲林縣長張麗善、統一超商好鄰居文教基金會董事長林啟昌、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉和三小市集執行長李宜倩等人，一同開箱即將上市的「酷聖霜－鹹花生奶油霜淇淋」與「香濃花生餅杯」；本次由「雲林良品」、虎尾鎮農會「虎霸王」花生、斗六市青創團隊「三小市集」及統一超商攜手合作開發香濃美味的花生冰品，將於4月2日起正式亮相，要讓全台民眾在連假期間，一同品嘗來自雲林的在地美味。

圖／雲林縣政府 提供

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是國產花生最重要產地，產量占全台近8成，居全台之冠，種植面積更超過1萬4,000公頃，雲林花生品質優異風味濃郁，是國人品嘗首選。其中虎尾鎮農會的「虎霸王」花生品牌，原料皆採用產銷履歷認證的花生，去年更獲選金馬61聯名貴賓伴手禮「粒粒深情-正在花生」，本次再與統一超商聯名合作，提升雙方品牌知名度與價值，進一步擴大消費客群，推出最優質的花生冰品要讓消費者享用。

張麗善說，統一超商長期致力於企業社會責任（CSR），實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，推動在地採購及環境永續發展，此次與雲林縣政府「雲林良品」、虎尾鎮農會的「虎霸王」花生品牌合作，加上統一超商好鄰居文教基金會支持多年的雲林青創品牌「三小市集」，使用產銷履歷及友善種植的雲林花生製作的花生醬原料，透過實際採購支持在地農業永續發展，本次推出的「酷聖霜霜淇淋」選用「雲林良品」虎霸王花生醬製成「鹹花生奶油霜淇淋」，鹹甜交織的美式風味令人驚艷，並首創推出「香濃花生餅杯」，帶來滿滿濃郁花生香，每口都是幸福！

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農業處長魏勝德表示，本次聯名霜淇淋將於超過全台60家7-ELEVEN酷聖霜販售門市上市、「香濃花生餅杯」則上架於全台7-ELEVEN約1000店的霜淇淋販售門市(不限口味皆可使用；數量有限，依門市實際數量為準)，活動期間更搭配超萌史努比杯套或杯身，提供消費者更豐富的味覺體驗。

圖／雲林縣政府 提供

除了「鹹花生奶油霜淇淋」與「香濃花生餅杯」的新品搭配外，4月2日至4月29日還可以在杯套與杯身上看到超萌史努比，為消費者帶來視覺與味覺的雙重享受，在此期間於每周五六日三天，憑icash2.0或icash Pay支付享「第二支半價」的特別優惠。史努比迷與花生控們千萬不能錯過，連假就到7-ELEVEN感受香濃的國產花生饗宴。