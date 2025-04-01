海底電纜維護 政院近期開跨部會議研商盡速修法

海巡署副署長謝慶欽日前表示，目前海底電纜有雷達、監控及廣播3道防護，且對於違反「無害通過」訂定罰則。行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，至於修法的具體時程會加快、越快越好。

台灣今年以來發生多起海纜斷纜事件，近期中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎第3海纜，外界關注如何防範這類灰色地帶威脅。

謝慶欽日前在一場內部會議中，被問到海底電纜相關問題時表示，對於海底電纜目前有幾道防護，包括中華電信有海纜自動警告系統（SAWS），所有的船舶進到海底電纜水面上左右各1公里範圍內，若航速低於5節、船長大於20公尺，SAWS都會將數據傳送到船舶的駕駛台，提醒經海底電腦警戒區，呼籲快速駛離，勿停留、滯留或下錨。

謝慶欽說明，海巡署若利用雷達監控到船舶異常停留，也會透過船舶交通管理系統（VTS）廣播請對方離開。

謝慶欽談及，海巡署過濾具有中資背景，且最近1年曾在台海異常滯留，或是曾在海纜區附近下錨的船隻，目前共有96艘，並依其可疑程度分類為高度威脅船舶、中度威脅船舶及暫無威脅船舶，分別採取不同強度的對應，例如「宏泰」便被列為中度威脅船舶。

謝慶欽提到，海委會在1月召開跨部會議中，就法律層面、維護層面及查緝層面提出精進做法，研議如何更加落實監控與維護。

謝慶欽解釋，由於每月經過台灣海底電纜警戒區左右各1公里範圍內的船隻高達10萬艘次，海巡艦不可能24小時盯著，因此會透過雷達及監控、廣播系統進行防護，若對方仍滯留，被認為具高風險，海巡艦艇才會過去。

法律部分，謝慶欽回應，根據國際法，商貨輪可以無害通過領海及鄰接區，不能滯留、正常航行，但沒有違反規定的罰則。行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，至於修法的具體時程，「我們會加快，越快越好」。

謝慶欽強調，總統府成立全社會防衛韌性委員會後，有想定許多劇本演練，海底電纜被勾斷也納入想定情境之一，這也是軍事威脅的一部分，如何加強防護監控、查處、合作修復等都在演練項目之列。