快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

柯文哲腰痛每天8顆止痛藥 蘇一峰再猜：北所會做這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量，胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書再猜劇本，他說，現在輿論壓力鍋炸開，雖然放風聲柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病，其實心虛了，接下來大概準備要安排檢查（CT之類）。報系資料照片
柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量，胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書再猜劇本，他說，現在輿論壓力鍋炸開，雖然放風聲柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病，其實心虛了，接下來大概準備要安排檢查（CT之類）。報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲血尿、疼痛、嘔吐等狀況，上周六深夜由北所戒護送醫，但未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫師蘇一峰當時於臉書猜劇本，是隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧），耍耍你們這些關心柯的人。蘇一峰今天於臉書再猜劇本，現在輿論壓力鍋炸開，接下來大概準備要安排檢查（CT之類），「公堂假設一下不犯法吧」。

柯文哲戒護就醫結果，確實如蘇一峰猜測，柯文哲當晚6時40分身體不適，當下量測生理數據，與平常無異因屬健康高風險個案，9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返回法務部矯正署台北看守所（簡稱北所）；北所今天表示，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準。

蘇一峰隔日隨後發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本」，急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，但柯文哲出來前，居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？「當然是已經都討論好了」。

近日傳出醫師每天開立8顆止痛藥，讓柯文哲止痛，蘇一峰再於臉書爆氣，質疑檢傷標準遇到柯文哲就轉彎，質疑：「每天都已吃了八顆止痛藥，難道得等到腎衰竭才要處理？」

蘇一峰今天於臉書再猜劇本，他說，現在輿論壓力鍋炸開，雖然放風聲柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病，其實心虛了，接下來大概準備要安排檢查（CT之類），不安排說不過去，如果沒大事，就開記者會說沒事主導裝病說，有事就說病歷不能公開，保護犯人的隱私，「公堂假設一下不犯法吧」。

柯文哲 蘇一峰 醫師

延伸閱讀

柯文哲用最高劑量嗎啡止痛藥？民團：盡速就醫、重新衡量羈押必要性

柯文哲痛到每天8顆止痛藥 蘇一峰氣：要腎衰竭才處理？

柯文哲腰痛嗎啡類止痛藥用最高劑量 藥師曝這事不尋常

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

相關新聞

柯文哲腰痛每天8顆止痛藥 蘇一峰再猜：北所會做這件事

民眾黨前主席柯文哲血尿、疼痛、嘔吐等狀況，上周六深夜由北所戒護送醫，但未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫...

外交部證實 緬甸強震已知一位台灣人罹難

外交部發言人蕭光偉今（1日）在外交部例行記者會表示，3月28日在緬甸中部發生的強震，一名國人受困在曼德勒（Mandala...

賴總統：國際情勢快速變化 更需強化產業韌性

賴清德總統今天接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，去年台灣經濟成長率創近3年新高，在全球經濟自由度排名...

陳冠廷任綠首任青年局長 強化青年政黨外交與人才培育

民進黨立委陳冠廷成為民進黨青年局首任局長。陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨...

共軍宣布對台軍演遏制台獨 稱組織艦機多向抵近台島

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於2024年5月的「聯合利劍—2024A」及2024年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍此次軍演的演練科目已涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」。大陸國防部當時表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊，戰巡島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。...

凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。