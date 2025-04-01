外交部證實 緬甸強震已知一位台灣人罹難

外交部發言人蕭光偉今（1日）在外交部例行記者會表示，3月28日在緬甸中部發生的強震，一名國人受困在曼德勒（Mandalay）倒塌的旅館，31日下午獲知當事人不幸罹難，外交部將全力協助家屬辦理後事；此外，目前暫無其他國人受困的訊息。

來自台灣的林姓夫妻在曼德勒的長城飯店（GreatWall）遇到地震，飯店倒塌時，丈夫靠近門口再第一時間逃出，而妻子被困。

蕭光偉表示，事件發生後，由於我駐緬甸辦事處所在地仰光（Yangon）與曼德勒陸空交通中斷且通訊不良，駐處先委請當地僑胞就近協助關照；駐處同仁在陸路交通許可的情況下，於3月31日晚間趕抵曼德勒倒塌旅館。

蕭光偉指出，很遺憾地獲家屬告知，當日下午經搜救隊偵測，現場已無生命跡象，當事人應已不幸罹難；駐處同仁當面向家屬致悼及關懷，駐緬甸代表周中興致電家屬，代表政府表達哀悼之意，同時將全力協助家屬辦理後事。

這是緬甸強震中目前已知唯一一位台灣罹難者。

蕭光偉表示，目前暫無其他國人受困的訊息；有關政府營救受困詐騙園區國人的行動，目前沒有受到地震影響，持續推動中。

蕭光偉說，外交部持續關注緬甸地震災情，並已指定我國駐緬甸代表處建立統一窗口負責協調、統計我國相關單位與團體能提供緬甸協助的方式，偕同民間力量，合作協助緬甸災民；台灣支持自由、民主及和平等普世價值，密切關注緬甸情勢發展，並將依此一精神與國際慣例，包括「東協」相關共識處理後續援助，以促進緬甸的和平與穩定。