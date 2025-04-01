快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部證實 緬甸強震已知一位台灣人罹難

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
緬甸強震導致許多建築倒塌，民眾蹲在一旁看向屋瓦殘骸。歐新社
緬甸強震導致許多建築倒塌，民眾蹲在一旁看向屋瓦殘骸。歐新社

外交部發言人蕭光偉今（1日）在外交部例行記者會表示，3月28日在緬甸中部發生的強震，一名國人受困在曼德勒（Mandalay）倒塌的旅館，31日下午獲知當事人不幸罹難，外交部將全力協助家屬辦理後事；此外，目前暫無其他國人受困的訊息。

來自台灣的林姓夫妻在曼德勒的長城飯店（GreatWall）遇到地震，飯店倒塌時，丈夫靠近門口再第一時間逃出，而妻子被困。

蕭光偉表示，事件發生後，由於我駐緬甸辦事處所在地仰光（Yangon）與曼德勒陸空交通中斷且通訊不良，駐處先委請當地僑胞就近協助關照；駐處同仁在陸路交通許可的情況下，於3月31日晚間趕抵曼德勒倒塌旅館。

蕭光偉指出，很遺憾地獲家屬告知，當日下午經搜救隊偵測，現場已無生命跡象，當事人應已不幸罹難；駐處同仁當面向家屬致悼及關懷，駐緬甸代表周中興致電家屬，代表政府表達哀悼之意，同時將全力協助家屬辦理後事。

這是緬甸強震中目前已知唯一一位台灣罹難者。

蕭光偉表示，目前暫無其他國人受困的訊息；有關政府營救受困詐騙園區國人的行動，目前沒有受到地震影響，持續推動中。

蕭光偉說，外交部持續關注緬甸地震災情，並已指定我國駐緬甸代表處建立統一窗口負責協調、統計我國相關單位與團體能提供緬甸協助的方式，偕同民間力量，合作協助緬甸災民；台灣支持自由、民主及和平等普世價值，密切關注緬甸情勢發展，並將依此一精神與國際慣例，包括「東協」相關共識處理後續援助，以促進緬甸的和平與穩定。

地震 外交部 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸大震災：想捐款卻害怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

多日搶救仍未能救出…緬甸強震 台婦人受困瓦城飯店罹難

緬甸地震難自救「受災面積比台灣大」 在台緬生痛哭：家人被埋出不來

相關新聞

柯文哲腰痛每天8顆止痛藥 蘇一峰再猜：北所會做這件事

民眾黨前主席柯文哲血尿、疼痛、嘔吐等狀況，上周六深夜由北所戒護送醫，但未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫...

外交部證實 緬甸強震已知一位台灣人罹難

外交部發言人蕭光偉今（1日）在外交部例行記者會表示，3月28日在緬甸中部發生的強震，一名國人受困在曼德勒（Mandala...

賴總統：國際情勢快速變化 更需強化產業韌性

賴清德總統今天接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，去年台灣經濟成長率創近3年新高，在全球經濟自由度排名...

陳冠廷任綠首任青年局長 強化青年政黨外交與人才培育

民進黨立委陳冠廷成為民進黨青年局首任局長。陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨...

共軍宣布對台軍演遏制台獨 稱組織艦機多向抵近台島

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於2024年5月的「聯合利劍—2024A」及2024年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍此次軍演的演練科目已涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」。大陸國防部當時表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊，戰巡島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。...

凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。