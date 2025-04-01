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外交部：地震不影響詐騙園區營救行動 已助261人返台

中央社／ 台北1日電

外交部今天表示，緬甸發生震矩規模7.7強震，詐騙園區營救行動並未受到影響，截至3月28日已協助261人順利返台，也正持續推進救援分散不同園區的235名待救援台灣人

緬甸發生震矩規模7.7強震，第二大城瓦城災情嚴重。來自台灣的一名婦人受困瓦城的倒塌飯店，經過多日未能救出，在昨天逝世，這是緬甸強震中目前已知唯一的台灣罹難者。

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，駐緬甸代表處已當面向罹難者家屬致悼及關懷，將全力協助家屬辦理後事；經駐處再次透過各種管道積極洽詢，目前暫無其他台灣人受困的訊息。

媒體關切，緬甸震災是否影響詐騙園區的救援行動及進度。蕭光偉回應，政府相關單位的營救行動持續推動中，目前沒有受到地震影響。政府除密切關注相關災情，也將持續協助維護旅外台灣人的安全。

蕭光偉補充說明，自2022年至今年3月28日為止，駐緬甸代表處已受理共計496件，駐處均就各案詳細造冊追蹤。

蕭光偉指出，經積極與內政部警政署、移民署及法務部調查局等多個部會機關，及緬甸當地僑民與非政府組織團體密切合作，克服重重困難共同努力營救後，到目前為止已協助261人順利返台。

蕭光偉也說，其他分散於緬甸境內不同詐騙園區的235名待救援台灣人，目前也持續推進救援行動。

台灣人 緬甸強震 詐騙

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